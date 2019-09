Hier wird im September geblitzt

An mehreren Standorten sollen laut einer Mitteilung der Stadt Ravensburg im September Geschwindigkeitsmessungen stattfinden. Hier wird geblitzt: Adelsreute, Adelsreuter Straße, Am Bahnhof, Am Sonnenbüchel, An der Bleicherei, Bavendorfer Straße, Bleicherstraße, Bodenseestraße, Brühlstraße, Burgstraße, Charlottenstraße, Eisenbahnstraße, Fidazhofer Steige, Friedrichshafener Straße, Gartenstraße, Gebhard-Fugel-Straße, Hagenbach, Herrenstraße, Hinzistobel, Hinzistobler Straße, Hummelbergstraße, Im Andermannsberg, Jahnstraße, Kemmerlanger Straße, Knollengraben, Kuppelnaustraße, Markdorfer Straße, Mauerstraße, Mittelöschstraße, Nessenbach, Obere Breite Straße, Obersulgen, Parkstraße, Pfannenstiel, Römerstraße, Rümelinstraße, Schlierer Straße, Schmalegger Straße, Schützenstraße, Schwanenstraße, Seestraße, St.-Martinus-Straße, Tettnanger Straße, Werdenbergstraße, Wernsreute und Wolfsberg.