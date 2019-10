Hier wird im Oktober geblitzt

An folgenden Straßen wird die Stadt nach eigenen Angaben im Oktober mobile Geschwindigkeitsmessungen durchführen: Adelsreute, Adelsreuter Straße, Am Sonnenbüchel, An der Bleicherei, Bavendorfer Straße, Bleicherstraße, Bodenseestraße, Brühlstraße, Charlottenstraße, Eisenbahnstraße, Federburgstraße, Fidazhofer Steige, Friedrichshafener Straße, Gartenstraße, Gebhard-Fugel-Straße, Hagenbach, Herrenstraße, Hinzistobel, Hinzistobler Straße, Hummelbergstraße, Im Andermannsberg, Jahnstraße, Kanalstraße, Kemmerlanger Straße, Knollengraben, Kuppelnaustraße, Markdorfer Straße, Mauerstraße, Mittelöschstraße, Nessenbach, Obere Breite Straße, Obersulgen, Parkstraße, Pfannenstiel, Römerstraße, Rümelinstraße, Schlierer Straße, Schmalegger Straß, Schützenstraße, Schwanenstraße, Seestraße, St.-Martinus-Straße, Tettnanger Straße, Wernsreute, Wolfsberg und Wolfsbergerstraße.