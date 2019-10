Hier wird im November geblitzt

Zum wiederholten Male ist an diesem Sonntag um 18 Uhr die AfD im Kultur- und Kongresszentrum (Kuko) in Weingarten zu Gast. Die Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alice Weidel, wird dann über die Arbeit der Partei in Berlin sprechen.

Und genau daran stören sich, ebenfalls nicht zum ersten Mal, einige Protestler. So wurde bei der Stadt eine Kundgebung offiziell angemeldet.

Doch nicht nur das. Auch politisch bewegt sich etwas.