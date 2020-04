Hier wird im Mai geblitzt

Die Stadtverwaltung hat die Straßenliste für die mobilen Geschwindigkeitsmessungen im Mai 2020 bekannt gegeben.

Geblitzt wird demnach in Adelsreute, Adelsreuter Straße, Am Sonnenbüchel, An der Bleicherei, Bavendorfer Straße, Bleicherstraße, Bodenseestraße, Brühlstraße, Charlottenstraße, Eisenbahnstraße, Fidazhofer Steige, Friedrichshafener Straße, Gartenstraße, Gebhard-Fugel-Straße, Hagenbach, Herrenstraße, Hinzistobel, Hinzistobler Straße, Hummelbergstraße, Im Andermannsberg, Jahnstraße, Kemmerlanger Straße, Knollengraben, Kuppelnaustraße, Markdorfer Straße, Mauerstraße, Mittelöschstraße, Nessenbach, Obere Breite Straße, Obersulgen, Parkstraße, Pfannenstiel, Römerstraße, Rümelinstraße, Schlierer Straße, Schmalegger Straße, Schützenstraße, Schwanenstraße, Seestraße, St.-Martinus-Straße, Tettnanger Straße, Werdenbergstraße, Wernsreute und Wolfsberg.