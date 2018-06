Hier tobt das Ravensburger Nachtleben

Nicht nur den Titel „Stadt der Türme“, auch die Bezeichnung „Stadt der Cafés, Kneipen und Bars“ hätte Ravensburg verdient. Tagsüber kann man schöne Stunden in der „Perle in dem Schussental“ verbringen, und auch nachts ist hier viel geboten. Auf dieser Seite zeigt die „Schwäbische Zeitung“ eine Auswahl an stark frequentierten Ravensburger Clubs, Kneipen und Cafés, die regelmäßig Menschen auch aus dem Umland anziehen. Recherchiert und geschrieben hat Theresa Komprecht.

Bars & Kneipen

1 Tres Amigos

Schussenstraße 13-1

0751/78588543

www.tresamigos.info

In der Tapas-Bar an der Schussenstraße trifft man mehr als nur „Drei Freunde“. Südamerikanischer Flair lockt regelmäßig ein buntes Publikum an.

2 Holzwurm

Charlottenstraße 9

0751/88833189

Seit fünf Jahren gibt es die Kneipe in der nördlichen Innenstadt. Während sie am Wochenende viele junge Leute anzieht, kommt unter der Woche auch ein älteres Klientel für ein Feierabendbier vorbei. In rustikalem Ambiente gibt es hauptsächlich Getränke und kleine Snacks.

3 C4

Charlottenstraße 4

0751/95875715

www.facebook.com -> PilsbarC4

Neben einem kleinen schwäbischen Vesper kann man hier in Wohnzimmer-Atmosphäre vor allem etwas trinken. Die Getränkekarte reicht von Softdrinks über Biere bis hin zu Longdrinks. Ab und zu werden Veranstaltungen und Partys organisiert.

4 Wilder Mann

Eisenbahnstraße 22

0152/06173158

In der rauchigen Kneipe in der Unterstadt werden regelmäßig Fußballspiele gezeigt. An fußballfreien Tagen kann man sich die Zeit am Spielautomaten oder beim Dart-Spielen vertreiben. Verschiedene Aktionen bieten Getränke zu günstigeren Preisen.

5 Radek’s Mehlsack

Untere Breite Straße 18

0751/15827

www.facebook.com -> Radeckmehlsack

Sowohl für eine kurze Erfrischung als auch für einen geselligen Abend kann man die Mehlsack-Kneipe besuchen. Es werden Kaffee- und Bierspezialitäten serviert und auch für den kleinen Hunger ist gesorgt.

6 Klause

Adlerstraße 24

0751/21672

Sein Pils kann man in der warmen Jahreszeit auf der Terasse in der Adlerstraße genießen. Die schmale Bar gestattet den Eintritt ab 18 Jahren und es gibt Aktionen an besonderen Tagen wie dem ersten Mai.

7 Aurum Bar

Rosenstraße 16

0751/1859644

www.aurum-bar.jimdo.com

Eine elegante Bar, die hält, was der Name „Aurum“ verspricht: eine goldene Atmosphäre. Es werden nicht nur ausgewählte Cocktails – auch mit alkoholfreier Alternative – serviert, sondern auch Kaffeespezialitäten.

8 Rincon Latino Cubano Bar

Roßstraße 1

0751/36602895

In einer schlichten Seitenstraße parallel zum Marienplatz befindet sich die in kubanischem Stil eingerichtete Bar. Zu lateinamerikanischen Rythmen werden karibische Getränkespezialitäten angeboten.

9 Riva

Kirchstraße 21

0751/3591833

www.cafebar-central.de

Die Bar mit Vintagetouch liegt unweit des Frauentors zentral in der Innenstadt auf der anderen Seite des zugehörigen Cafés Central. Der Tag beginnt mit einem preiswerten Frühstück, gefolgt von einer täglich wechselnden Mittagskarte. Am Abend bietet die Bar viele Getränke an, die man in der legeren Atmosphäre genießen kann. Besonders in der warmen Jahreszeit lohnt sich ein Besuch, wenn man draußen sitzen kann.

10 Ratsstube

Marienplatz 19

0751/23693

Kultkneipe am Marienplatz, egal ob zu einem kühlen Most oder einem erfrischenden Bierchen, hier trifft sich Jung und Alt. Bis spät nachts wird noch Essen serviert. Besonders an sonnigen Samstagen zur Marktzeit sind die Sitzplätze im Freien beliebt.

11 Bistro Ziel

Kornhausgasse 1

0751/36602786

Eine Sportsbar in gemütlicher Atmosphäre. Jeden Tag kann man hier ab 17 Uhr Bier trinken, Formel 1 oder Fußball schauen oder Dart spielen. Es werden regelmäßig Partys veranstaltet.

12 Slainte Irish Pub

Eichelstraße 4

0751/13499

www.facebook.com -> Irish Pub Slàinte Ravensburg

Irischen Flair kann man im beliebten Pub in der Ravensburger Innenstadt erleben. Gemeinsam kann man hier mit einem Guinness anstoßen und „Slainte!“, das gälische Wort für „Prost!“, rufen. An jedem zweiten Montag wird hier ein Pub-Quiz veranstaltet, an dem viele Studenten teilnehmen.

13 Sportsbar Ravensburg

Marktstraße 25

0751/8887820

www.kubis-bars.de

Sportsbar mit drei großen Bildschirmen im Innen- sowie im Außenbereich. Es werden sämtliche Fußballspiele übertragen, und auch andere Sportarten kommen nicht zu kurz. Die Spiele der Ravensburger Towerstars werden vom Fanradio übertragen.

14 Bacchus Lounge & Club

Marktstraße 21

0751/3661999

www.facebook.com -> Bacchus lounge & club

Seit 1979 gibt es die Bar in der Marktstraße. Der Gastronomiepartner der Brauerei Farny hat freitags und samstags geöffnet.

15 Salzstadel/Salzkeller

Marktstraße 35

0751/25653

www.kubis-bars.de

Urige Rock-Kneipe in der Marktstraße. Jung und Alt trifft sich hier gerne, auch um den berühmten Wurstsalat zu genießen. Das Angebot an Veranstaltungen reicht vom Bingo-Spielen bis zum Getränke-Würfeln. Im Salzkeller gibt es regelmäßige Partys.

16 Gypsy’s

Marienplatz 10

0751/14609

www.facebook.com -> Gypsys

Nicht nur durch die Tex-Mex-Küche lädt das Gypsy’s zum Einkehren in späteren Stunden ein, es gibt auch eine reiche Auswahl an Cocktails. Besonders junge Leute treffen sich hier am Wochenende, wenn die Bar bis 2 Uhr morgens geöffnet ist.

17 Shotz

Marienplatz 10

www.shotz-bar.com

Die Spezialität dieser Bar sind – wie der Name schon andeutet – Shots in allen Formen und Farben. Jeden Tag gibt es ein anderes Tages Angebot wie zum Beispiel mittwochs „den Revolver“: sechs Shots zu einem günstigen Preis. Bei Studenten ist das „Shotz“ besonders beliebt.

18 Lüderitz

Marienplatz 6

0751/14151

Im Winter versteckt im gemütlichen Kellergewölbe, im Sommer draußen auf dem südlichen Marienplatz, tummelt sich ein buntes Publikum im Lüderitz. Die Bar öffnet erst abends, bleibt dafür aber lange offen für alle. Ein beliebter Treffpunkt vor allem für junge Leute.

19 Räuberhöhle

Burgstraße 14

0751/33456

www.raeuber-hoehle.de

Schon seit dem Jahr 1396 steht das Gebäude unterhalb des Mehlsacks, die Räuberhöhle gibt es seit 1830. Für ihren Erhalt setzt sich der Verein „Freunde der Räuberhöhle“, der seit seiner Gründung 2012 über 800 Mitglieder zählt, ein. Aktuell wird die „Höhle“ saniert.

20 Balthes

Marktstraße 30

0751/32665

www.facebook.com -> Café Bar Balthes

Die Ravensburger Kultkneipe bietet viele Angebote für junges Publikum wie zum Beispiel Livemusik im Keller. Jeden ersten Montag im Monat gibt es eine Open-Jam-Session mit Unterstützung des Musikhaus’ Lange ab 20 Uhr.

21 Gleis 9

Escher-Wyss-Straße 9

0751/35943720

www.gleis9-rv.de

Wer gerne Zug fährt, ist hier richtig. Die Mischung aus Restaurant, Bar und Lounge ist im Stil einer Zugfahrt gehalten und ist bis spät nachts geöffnet. An jedem ersten Sonntag im Monat gibt es ein üppiges Frühstücksbuffet.

Cafébars

22 Café Bar Ambiente

Charlottenstraße 7

Bis 2 Uhr morgens kann man in der Café-Bar, die vom Bartresen dominiert wird, die Nacht verbringen. Neben einer Auswahl an Getränken gibt es Spielautomaten und eine Dartscheibe.

23 Café Central

Marienplatz 48

0751/32533

www.cafebar-central.de

Sowohl hausgemachten Kuchen als auch mediterrane Küche und Tapas kann man im zentral am Marienplatz gelegenen Café Central genießen. Abends verwandelt sich das Café in eine Bar mit langer Öffnungszeit. Von den Plätzen vor dem Café kann man die Frühlingssonne genießen und vorbeiflanierende Ravensburger beobachten.

24 Café Firenze

Marienplatz 47

0751/24665

Ein kleines Stück Italien in der Ravensburger Innenstadt. Neben Frühstück, Eisspezialitäten und süßen Stückchen gibt es hier auch eine Auswahl an Cocktails, die man in späten Stunden genießen kann. Sowohl im Sommer als auch im Winter lange geöffnet.

25 Barbarossa

Rosenstraße4

075195128311

https://www.barbarossa-rv.de/

Das Barbarossa ist gleichsam Café, Bar und Restaurant. Mittags gibt es hier einen Mittagstisch, auch Frühstück, Kaffee und Kuchen gibt es. Abends dann können Besucher den Tag mit einem Bier, einem Glas Wein oder einem Cocktail ausklingen lassen. Montags, dienstags und mittwochs gibt es jeweils ab 18 Uhr Getränkespecials mit einem Cocktail des Tages. Bis 21.30 Uhr gibt es durchgehend warme Küche.

26 Mezzo

Obere Breite Straße 2

0751/95868370

www.mezzo-ravensburg.de

Eine Mischung aus Café und Restaurant in der Oberen Breite. Von morgens bis abends wird eine internationale Speisekarte geboten. Verschiedene Happy Hours versüßen den Feierabend oder die Shopping-Pause.

27 Café & Bar Jennerwein

Bachstraße 68

0751/3591414

www.facebook.com/Cafe-Bar-Jennerwein-131823970253867/

Ein Geheimtipp in Ravensburg mit exotischen Getränken und Seelen, deren Belag man selbst zusammenstellen kann. Es gibt verschiedene Motto-Veranstaltungen wie zum Beispiel Halloween-Partys oder einen Fasnetsball im Sommer.

28 Café Colours

Bachstraße 25

0751/3526828

www.facebook.com -> Colours Ravensburg

Nicht nur Kaffee, sondern auch täglich wechselnde Mittagsmenüs kann man in diesem Café, das im Januar neu eröffnet wurde, genießen. Nachmittags kann man mit einem Stück Kuchen das lebhafte Treiben in der Ravensburger Innenstadt von der Terrasse aus beobachten. Abends gibt es die Prosecco-Happy-Hour von 17 bis 19 Uhr und die Gin-Happy-Hour von 21 bis 24 Uhr Partygänger und Nachtschwärmer an.

29 Zoe’s

Marienplatz 11

0751/95875388

www.zoes.chayns.net

Ein gemütlicher Coffeeshop am südlichen Ende des Marienplatzes wartet sowohl mit Chai- und Kaffeespezialitäten als auch mit einer Auswahl an alkoholischen Getränken auf. Besonders das reichhaltige Frühstücksbuffet ist bei jungen Leuten beliebt, doch auch abends ist das Zoe’s eine gut besuchte Adresse.

30 Stippe

Gespinstmarkt 19-21

0751/35955550

www.facebook.com -> Stippe

Gutbürgerliche Kost in historischem Fachwerkhausambiente. Bis spätabends kann im Zentrum der Oberstadt gegessen und auch getrunken werden.

Clubs

31 Kantine

Am alten Gaswerk 1

0751/3542390

www.kantine-ravensburg.de

In einer alten Güterhalle am Bahnhof Ravensburg verbirgt sich eine Kombination aus Restaurant und Nachtclub. Im Restaurant stehen die Gastgeber selbst am Herd und bereiten italienische Spezialitäten zur Stärkung einer durchtanzten Nacht im Club zu. Die regelmäßigen Clubnächte und Special-Events sind meist ab 21 Jahren.

32 Zweiraum

Escher-Wyss-Straße 9

Seit einem Brand in der Diskothek Hugo’s vor mehr als einem Jahr hat nur noch ein kleiner Teil des Gebäudes als Club Zweiraum geöffnet. Etwas außerhalb der Innenstadt, gehen hier vor allem junge Leute zwischen 18 und 25 Jahren feiern – nicht nur am Wochenende, sondern auch donnerstags. Gäste werden mit besonderen Rabattaktionen gelockt.

33 Douala

Schubertstraße 2

0751/31577

www.clubdouala.de

Seit der ersten Technoveranstaltung im Jahr 1990 hat sich der Club Douala zu einem bekannten Rave-Tempel mit Baustellencharme entwickelt. Regelmäßige Events mit elektronischer Musik, oft auch mit internationalen DJs, locken auch Publikum aus dem Umland an.

34 Taktgefühl

Marienplatz 28

0751/4761764

www.taktgefuehl.events

Seit 2015 verwandelt die Veranstaltung Taktgefühl den Schwörsaal sechsmal im Jahr in einen Club, bei dem im historischen Raum getanzt wird. Die nächste Veranstaltung ist am Samstag, 15. September. Tickets gibt es im Vorverkauf im Musikhaus Lange oder auf der Website der Partyreihe.

Kultur

35 Zehntscheuer

Grüner-Turm-Straße 30

0751/21915

www.zehntscheuer-ravensburg.de

Meistens freitags und samstags, gelegentlich auch an anderen Wochentagen finden hier kulturelle Veranstaltungen statt. Das Angebot ist vielseitig: vom Konzertabend bis zum Poetry Slam. In dem historischen Gebäude aus dem Jahr 1378 gibt es zu jeder Veranstaltung auch das passende Essen. Tickets zu den Veranstaltungen erhält man online oder bei der Tourist-Info, im Musikhaus Lange und bei der Schwäbischen Zeitung.

Shisha Bars

36 Levo Shisha Lounge

Mauerstraße 16

0173/6616124

Facebook: LevoLounge

In der Nähe der Karlstraße kann man bis spät Shisha rauchen. Die Karte bietet eine Auswahl an Tabak, Getränken und Snacks. Es gibt regelmäßige Gewinnspiele auf Facebook und Sonderangebote, und die Bar kooperiert mit dem nahe gelegenen Club Hugo’s. Manche Fußballspiele werden in der Lounge live gezeigt.

37 Dubai Shisha Lounge - City Ravensburg

Seelbruckstraße 1

0751/95889893

Facebook: .dubairavensburgcity

Eine große Auswahl an Tabak und Getränken gibt es in der Shisha Lounge nahe des Marienplatz. Täglich kann man hier bei R&B- und HipHop-Musik bis 2 Uhr drinnen wie draußen Shisha rauchen. Es gibt regelmäßige Veranstaltungen, auch in Kooperation mit dem Kult Club Ravensburg (Jahnstraße 104). Manche Fußballspiele werden in der Lounge live gezeigt.