Hier lodern am Wochenende die Funkenfeuer in der Region

Traditionell am Wochenende nach Aschermittwoch werden die sogenannten Funken abgebrannt. Die Termine im Überblick.

Bei den Funkenfeuern handelt es sich um einen alten Brauch, der im schwäbisch-alemannischen Raum, aber auch in Ostfrankreich und bis in die Gegend von Aachen sowie teilweise in Rumänien verbreitet ist. Los geht es am Samstag, 17. Februar.

Falls Sie am Wochenende das ein oder andere schöne Foto der Funkenfeuer ablichten, laden Sie es doch unter dem Hashtag #schwaebische und #funken auf Instagram hoch. Wir freuen uns auf viele schöne Bilder! Eine Auswahl der schönsten veröffentlichen wir gegebenenfalls auf Schwäbische.de.