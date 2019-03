Hier lebende Chinesen feiern sogar Weihnachten

Auf der Ehrenamtsmesse präsentiert sich auch die Deutsch-Chinesische Gesellschaft Bodensee. Sie ist ein Verein mit 120 Mitgliedern, der sich als Mittler zwischen den Kulturen versteht.

Zu den Fachkräften, die im Zuge der Globalisierung nach Oberschwaben gekommen sind, gehören auch Menschen aus China. Eine wichtige Anlaufstelle für sie ist die Deutsch-Chinesische Gesellschaft Bodensee, ein Verein, den die an der Universität Hohenheim promovierte Agrarwissenschaftlerin Haibo Xuan 2015 mit einem Team gegründet hat. Sie selbst lebt schon über zwei Jahrzehnte in Deutschland, ist mit einem Deutschen verheiratet, Mutter und arbeitet im Labor für Qualitätskontrolle am Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB) in Bavendorf.

Auch andere Chinesen sind im Bodenseeraum heimisch geworden, einige davon haben Partner aus Deutschland gefunden, andere haben ihre Familien nachgeholt. Wieder andere sind nur eine zeitlang in der Region, ehe ihre Firma sie wieder anderswohin versetzt. In der Regel sind die Chinesen in der Region hochqualifizierte Akademiker in Leitungsfunktionen, die gut Deutsch sprechen. Auf gut 500 Personen schätzt Haibo Xuan ihre Zahl im Raum Bodensee-Oberschwaben-Allgäu, rund 100 von ihnen treffen sich regelmäßig in der regional aufgebauten Deutsch-Chinesischen Gesellschaft Bodensee. Weitere rund 20 Mitglieder sind Deutsche. Bundesweit gibt es 25 solcher Regionalvereine. Zentrales Anliegen ist es, Freizeitkontakte über die Firma hinaus zu ermöglichen.

Viele Kinder, die hier aufwachsen und zur Schule gehen, haben wenig Gelegenheit die chinesische zu lernen. Daher hat die Deutsch-Chinesische Gesellschaft eine Sprachschule aufgebaut. Jeweils samstags gibt es zwei Stunden Unterricht an der Grundschule Oberzell. 40 Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter gehen regelmäßig dorthin.

Seit 2015 treffen sich die Mitglieder, um die hiesige Kultur kennenzulernen oder auch, um chinesisches Brauchtum zu pflegen. Beim jährlichen Frühlingsfest mit über 200 Teilnehmern oder dem Mondfest steht Chinas Kultur im Mittelpunkt, es gibt Musik und einen Drachentanz. Oder man trifft sich zu Filmabenden, zu Fortbildungen oder zur chinesischen Tee-Zeremonie. Bisweilen kommen auch Botschaftsangehörige zu den Treffen. Dabei geht es auch um China selbst, das sich durch schnell wachsende Metropolräume fundamental verändert. Freilich kommen die Mitglieder aus unterschiedlichen Landesteilen, die wiederum ihre kulturellen Besonderheiten haben.

Umgekehrt lernen die Vereinsmitglieder Kultur und Brauchtum der Region kennen, meist auf Ausflügen. Dabei ist Haibo Xuan aufgefallen, dass der Denkmalschutz und historische Bauwerke in Deutschland eine identitätsstiftende Rolle spielen, was sie von zu Hause so nicht kannte. Sogar ein politischer Vortragsabend fand jüngst statt, und zwar zu „100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland“. Gut angekommen ist ein Besuch bei der Milka in traditionellen chinesischen Kostümen. Höhepunkt des Jahres ist immer die Weihnachtsfeier mit Liedern, Geschenken und der Weihnachtsgeschichte.

Zum interkulturellen Austausch gehört auch die Teilnahme an der Ravensburger Ehrenamtsmesse sowie ähnlichen Veranstaltungen in Friedrichshafen und Wangen. Bei diesen Events steht die Öffentlichkeitsarbeit im Mittelpunkt. Neu für die Chinesen in Deutschland ist so eine etwas wie ein Vereinen, den man privat organisiert und leitet.