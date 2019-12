Hier gibt’s in diesem Winter am meisten Piste fürs Geld

„Ich bin erschüttert!“ Ein Kleinaktionär konnte es kaum fassen, was er auf der außerordentlichen Hauptversammlung des Oberndorfer Waffenkonzerns Heckler & Koch (HK) am Donnerstag erlebte. Zum ersten Mal wurde das ominöse Geschäftsgebaren von Mehrheitsaktionär Andreas Heeschen in allen Einzelheiten öffentlich.

Heeschen war, so berichten Teilnehmer, am vergangenen Freitag überraschend zu einer Betriebsversammlung erschienen. Er habe sich gesellig, ja väterlich als Gönner der Firma gegeben.