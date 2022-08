Hier gibt es kostenlos Trinkwasser in Ravensburg

In südlichen Ländern oder großen Städten sieht man sie häufig: Ein breites Angebot an Trinkwasserspendern, die an heißen Tagen rege genutzt werden. Wie sieht die Situation in Ravensburg aus?

17 öffentliche Trinkwasserbrunnen gibt es aktuell in der Stadt Ravensburg. Rund um die Uhr kann an den historischen Brunnen, aus denen das Trinkwasser fließt, kostenlos getrunken werden. Im Stadtgebiet kommt damit auf 5,4 Quadratkilometer oder 3.000 Einwohner ein Trinkwasserbrunnen. Doch wo kann man diese Brunnen finden?

Rathausbrunnen hat hohe Frequenz

„Wenn ich mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs bin, komme ich immer zu diesem Brunnen, um meine Flasche aufzufüllen“, erzählt ein Mann mit Fahrradhelm. Es ist Freitagnachmittag und die Temperaturen sind auf 30 Grad gestiegen.

Immer wieder kommen Menschen zu dem Brunnen hinter dem Rathaus an der Marktstraße, um sich abzukühlen und ihre Trinkflaschen aufzufüllen. Eine Frau stellt ihre vollen Einkaufstaschen neben den Brunnen und entnimmt eine Handvoll Wasser, um ihr Gesicht abzukühlen. Kinder springen um den Brunnen und spielen mit den kleinen Wasserfontänen.

17 öffentliche Trinkwasserbrunnen gibt es aktuell in der Stadt Ravensburg. (Foto: Daniel Riedel)

17 öffentliche Trinkwasserbrunnen gibt es aktuell in der Stadt Ravensburg. (Foto: Daniel Riedel)

17 öffentliche Trinkwasserbrunnen gibt es aktuell in der Stadt Ravensburg. (Foto: Daniel Riedel)

Ob sie alle 17 Trinkwasserbrunnen in Ravensburg kennen? Eine Frau antwortet und zeigt auf den Brunnen am Rathaus: „Ich kenne nur diesen hier“. Im Stadtkern von Ravensburg gibt es weitere Trinkwasserbrunnen am Viehmarkt, am Kornhaus, im Hirschgraben und den Lamm-Brunnen am Marienplatz.

Die übrigen Brunnen verteilen sich im Umkreis des Stadtkerns. Alle Trinkwasserbrunnen tragen eine Kennzeichnung mit der Aufschrift „Trinkwasser“.

Keine Trinkwasserspender geplant

Trinkwasserspender als Ergänzung zu den Brunnen seien derzeit nicht angedacht, so ein Sprecher der Stadt auf Anfrage. „Wir konzentrieren uns auf den Ausbau der Brunnen.“ Aus technischen Gründen sei es jedoch nicht möglich an allen Brunnen der Stadt, Trinkwasser anzubieten.

Den genauen Standort der Trinkwasserbrunnen gibt eine Auflistung der Stadt Ravensburg. Einfach unter www.ravensburg.de das Stichwort „Trinkwasser“ eingeben.