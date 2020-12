Heute ab 16 Uhr: Vier Weihnachtskonzerte aus dem Schloss Achberg auf schwäbische.de

Der Bodensee: Idyllischer Ruheort, Anziehungspunkt für Touristen, Badesee und bedeutendes Trinkwasserreservoir. Aber auch eine riesige Fläche Wasser mit bis zu 250 Metern Tiefe. Und in dieser Tiefe sammelt sich so einiges, was dort nicht hingehört.

Eine umfassende Bestandsaufnahme darüber, was sich an Wracks, Müll und anderen Fremdkörpern im und unterm Bodensee befindet, wäre eine Aufgabe, an der ein ganzes Forscherteam über Jahre arbeiten müsste.