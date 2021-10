Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein etwas ungewöhnlicher Schultag sorgt für Erfahrungen im Rahmen der Nächstenliebe. Zwölf Schüler und Schülerinnen der Klasse 8c der Realschule Ravensburg 2020/2021 haben im Rahmen des Projektes „Lernen durch Engagement“ zehn Herzkissen genäht. Initiiert wurde dieses Projekt durch die Lehrerin Birgit Hahn. Jetzt wurden diese Herzkissen an die Krebsberatungsstelle Oberschwaben zur Weitergabe an Brustkrebspatientinnen übergeben.

Neben der symbolischen Bedeutung haben die Herzkissen auch eine therapeutische Funktion. Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, können die Herzkissen unter ihre Achseln klemmen um somit nach einer Operation zur Druckentlastung beizutragen. Schmerzen durch chirurgische Wunden oder Verspannungen können so gemindert werden und die Schwellung unter dem Arm wird reduziert. Des Weiteren besteht auch die Möglichkeit, das Herzkissen während dem Autofahren unter den Gurt zu klemmen, um möglichen schmerzhaften Stößen entgegenzuwirken.

Die Herzkissenaktion stammt ursprünglich aus den USA und gelangte durch die dänische Krankenschwester Nancy Friis-Jensen im Jahre 2006 nach Europa. Sie gründete das Heart Pillow Projekt, welches zur Verbreitung der Idee „Herzkissen für Brustkrebspatientinnen – verschenkt von Herz zu Herz“ diente.

Mit rund 67.300 Neuerkrankungen im Jahr ist Brustkrebs die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Etwa 1 Prozent aller Neuerkrankungen betrifft Männer. Bei einer frühen Erkennung und Behandlung bestehen gute Heilungschancen.

Jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Das Risiko steigt mit zunehmendem Alter. Es gibt jedoch einige Möglichkeiten zur Brustkrebsvorsorge und -früherkennung. Die Verantwortung, diese wahrzunehmen, liegt bei jeder Frau selber. Frauen ab 30 Jahren wird die Möglichkeit einer jährlichen Tastuntersuchung beim Arzt bzw. bei der Ärztin angeboten. Frauen zwischen 50 und 69 Jahren wird alle zwei Jahre im Rahmen des Mammographie-Screening-Programms eine Röntgenuntersuchung der Brust angeboten. Die Kosten werden von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen.

Betroffene, Angehörige und Interessierte können sich in der Krebsberatungsstelle der Oberschwabenklinik in Ravensburg und Wangen professionell psychologisch und zu sozialen Fragen beraten lassen. Termine können per E-Mail an krebsberatung@oberschwabenklinik.de oder telefonisch unter 0751/87-2593 vereinbart werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.oberschwabenklinik.de.