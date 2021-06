Herzblut und Durchhaltevermögen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Fünf glückliche Absolvent*innen, fünf exzellente Masterarbeiten, fünfmal 1.000 Euro: Während einer Online-Preisverleihung ehrte die Ernst & Young Stiftung e.V. die Autor*innen der besten Abschlussarbeiten aus dem Fachbereich Wirtschaft des DHBW Center for Advanced Studies. Isabel Locher aus Meckenbeuren ist eine der nun preisgekrönten Graduierten. Rene Mannsberger, Bachelor-Absolvent der DHBW Ravensburg, ist ebenfalls dabei.

„Wenn man einen Weg verfolgt, dann immer mit Herzblut und mit Begeisterung für die Sache und auch mit Durchhaltevermögen – denn Erfolgt braucht ja auch Zeit.“ Michael Heller, Partner der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, gratulierte jetzt allen Absolvent*innen des Center for Advanced Studies der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW CAS) begeistert. Michael Heller prophezeite: „Ihr Master-Abschluss am DHBW CAS und die damit verbundenen Methodenkompetenzen und Soft Skills sind Ihre Eintrittskarte in ein erfolgreiches Berufsleben.“ Besonders freute er sich, fünf von ihnen aus dem Fachbereich Wirtschaft im Namen der Ernst & Young Stiftung e.V. einen Preis überreichen zu können.

Unter ihnen ist Isabel Locher, die im Personalmarketing / Neue Medien bei der Stiftung Liebenau gGmbH arbeitet und in Meckenbeuren wohnt. „Tatsächlich hat mich vor drei Jahren ein Problem zum CAS geführt: Ich hatte einen Job, der mir viel Spaß macht und in dem ich mich weiterentwickeln kann. Aber zugleich wollte ich noch mehr lernen und das Studium fortsetzen. Und da war das DHBW CAS die ideale Lösung für beides.“ Nun hat sie ihren dualen Master in Business Management in der Studienrichtung Medien und Marketing erfolgreich abgeschlossen. Ihre ausgezeichnete Masterarbeit kam ihrem Arbeitgeber direkt zugute. Sie untersuchte für die Stiftung, wie sich negative Online-Bewertungen für einen Arbeitgeber auf entsprechenden Plattformen auswirken.

Rene Mannsberger ist Product Management & Development Controller bei Gardena. Nach seinem Bachelor an der DHBW Ravensburg hat er nun den dualen Master in Business Management in der Studienrichtung Accounting, Controlling und Steuern erfolgreich abgeschlossen. Seine ausgezeichnete Masterarbeit widmete er dem Portfolio-Management von Gardena unter besonderer Berücksichtigung der Produktinnovation.