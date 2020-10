Herrliche Stimmen ergreifen und entzücken

Teils a capella, teils von Kirchenmusikdirektor Michael Bender an der Orgel begleitet, hat das Vokalensemble diapasón Musik aus fünf Jahrhunderten aufgeführt. Das Konzertmotto „Evensong“, deutsch Abendlob, weist auf die weltweit wirkmächtige englische Chortradition der Kathedralmusik. Das Konzert stellt sie aber neben Werke deutscher, russischer, italienischer und norwegischer Komponisten.

Mit strahlend sicherem Sopran setzte Katharina Richter den Auftakt und bezaubernd schön sang der Chor a capella das Loblied „Exsultate Deo“ von Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ende 2009 gegründet besteht das Vokalensemble diapasón aus sieben engagierten Sängern mit langjähriger Chorerfahrung, darunter auch beruflich tätige Musiker. Unter anderem konzertierte diapasón, deutsch Stimmgabel, schon in München, an der Leipziger Nicolaikirche, im italienischen Mantua und in Südtirol. Den Corona-Bedingungen angemessen war die Evangelische Stadtkirche voll besetzt. Erfreut über den Zuspruch des Publikums erklärte Sarah Benkißer, wie die Kathedralmusik nach der Loslösung der Kirche Englands von Rom im Jahr 1534 eine einzigartige kirchenmusikalische Tradition des Chorgesangs hervorbrachte.

Von Michael Bender der Orgel begleitet erklang ernst und getragen, ein Reuegebet von Henry Purcell. Das filigrane Stimmengewebe nahm die Zuhörer in seine Konzentration mit hinein. Den Kern des Programms bildeten die zwei neutestamentarischen Gesänge: das Magnifikat, „Meine Seele erhebet den Herrn“, und der Gesang des greisen Simeon, „Nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren“; jeweils deutsch von Heinrich Schütz und englisch von Thomas Thomas Weelkes vertont. Glasklar artikulierten die Sänger die mal dramatisch, mal besinnlich aufgefassten, biblischen Botschaften. In einem unter Melodiebögen schreitenden Rhythmus ließ Heinrich Schütz seinen Simeon, der im Tempel das Jesuskind gesehen, „in Frieden fahren“.

Im kunstvollen Wechsel zwischen Solo- und Chorpassagen entfalteten sich die strahlenden Soprane Katharina Richter und Ute Dreher, der kernige Tenor von Peter Schmidt, der feinere von Harald Ilg-Waßner, der weich tragende Bass von Stephan Bauck, den Eike Schönau als Gast ergänzte, und in den Altstimmen markant Sünje Gross und voluminös Sarah Benkißer. Der Norweger Ola Gjeilo (*1978) setzte mit einem achtstimmigen Marienlied einen modernen Glanzpunkt. An gregorianische Formensprache angelehnt, erobert sich sein „Ave Generosa“ auf einer ostinaten Basslinie die Freiheit der Form. Ein „Vaterunser“ von Igor Strawinsky führte zeitlich wieder zurück. Spürbares Entzücken verbreite das Ensemble mit einem von Orlando Gibbons komponierten Freudenchor. Auf den anhaltenden Applaus hin gab es als Zugabe noch ein Stück Kathedralmusik.