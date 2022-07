Herrenstraße bekommt Fernwärme

Der Ausbau des Fernwärmenetzes in der Ravensburger Innenstadt geht am Montag, 8. August, in die nächste Phase: Die TWS verlegt ab August in der Herrenstraße Fernwärmeleitungen, Leerrohre für die künftige Breitbandversorgung und erneuert zudem die Trinkwasserleitungen. Das teilt das Unternehmen in einem Schreiben mit.

„Wir bündeln alle Kräfte, es muss zügig voran gehen. Die Fernwärme ist ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz und wir treiben damit parallel die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern voran“, betont Miriam Sepke-Vogt, Projektleiterin der TWS. Die Arbeiten in der Herrenstraße werden in mehreren Abschnitten ausgeführt. Los geht es im Bereich zwischen der Frauenstraße und der Roßbachstraße. Damit wird der Anschluss an die Heizzentrale im Parkhaus Rauenegg möglich, die die TWS dort in diesem Winter errichtet.

Für die Baumaßnahme wird ab dem 8. August die Herrenstraße zwischen der Frauenstraße und der Roßbachstraße bis voraussichtlich Mitte September gesperrt. Die Umleitungen werden ausgeschildert. Direkt im Anschluss soll der Abschnitt zwischen der Roßbachstraße und der Grafengasse folgen. Für die Anwohner, Kunden und Besucher wird die Herrenstraße während der gesamten Bauphase von einer Richtung aus erreichbar sein. Der Zugang zu den Häusern und Geschäften ist gewährleistet. Die Zufahrt zu den Gebäuden mit Fahrzeugen ist in der Bauphase jedoch eingeschränkt.

„Wir kümmern uns im Vorfeld um Lösungen und arbeiten so zügig, sauber und leise wie möglich. Es ist uns wichtig, dass die Beeinträchtigungen für die Bürgerinnen und Bürger möglichst gering und kurz sind“, informiert Andreas Wuhrer, Teamleiter Planung und Bau der TWS.