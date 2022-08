Herren 65/2 des TC Ravensburg schlägt sich erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eigentlich hatte sich die Herren 65/2 des TV Ravensburg nur gegründet, um trotz der vielen Spieler ü/65 aktiv in den Mannschaftssport einsteigen zu können. Es ging ihnen um den Wettkampf, das Ergebnis war zweitrangig. Und so sind Heinz Frey, Willi Gietl, Fritz Dörrer, Rainer Zipf und Paul Jehle als Mannschaft angetreten. Diese wurde zudem in den letzten beiden Begegnungen durch Jochen Senn verstärkt.

Ihr Teamgeist war einfach unschlagbar! Bereits in den Trainings wurde das freundschaftliche Miteinander spürbar, das diese Mannschaft geformt hat, die sogar Spieler mit deutlich höherer Leistungsklasse beeindrucken konnte.

Nach drei Siegen in den ersten Begegnungen war das Thema Aufstieg plötzlich omnipräsent und am Ende einer spannenden Saison mit Höchstleistungen stand dann der anfangs unerwartete Aufstieg in die Bezirksstaffel 1 fest. Vier der fünf Begegnungen konnten gewonnen werden. Mit dem hauchdünnen Vorsprung von zwei Matches konnte sich die Mannschaft gegen zwei punktgleiche Gegner mit 22:8 durchsetzen. Dies gelang nur dadurch, dass die bis dahin führenden Tennisfreunde Birkenhart mit mindestens 5:1 geschlagen wurden. Wie man aus den nachstehenden Ergebnissen ersehen kann, gelang der Mannschaft eine Punktlandung: RV - Wuchzenhofen 5:1; Bad Buchau - RV 2:4; RV - Kluftern 6:0; Merklingen - RV 4:2; RV - Birkenhart 5:1.

Jetzt freut sich die Mannschaft auf die Begegnungen 2023 in der höheren Klasse ganz nach ihrem Motto: „Hauptsache spielen!“.