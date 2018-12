Herren 60 steigen in die Oberligastaffel auf

Die Herren-60-Mannschaft des TC Ravensburg hat sich im Sommer die Meisterschaft in der Verbandsstaffel gesichert. Damit spielen die Ravensburger in der Sommersaison 2019 in der Oberligastaffel – der zweithöchsten Liga für Vierermannschaften in Württemberg.

Vier überlegene Siege feierte der TC Ravensburg gegen die Sportfreunde Dellmensingen (5:1), den SV Mähringen (5:1), den TC Mittelbiberach (5:1) und den TSV Berghülen (4:2). Nur das Heimspiel gegen den TV Altenstadt verloren die Heren 60 des TCR (2:4). Damit stand die Meisterschaft in der Verbandsstaffel vor dem punktgleichen TC Mittelbiberach fest. Beide Mannschaften hatten 4:1 Punkte, die Ravensburger (21:9) aber das bessere Matchverhältnis im Vergleich zu den Mittelbiberachern (18:12). In der kommenden Saison geht es dann unter anderem gegen den TC Mochenwangen. Der TC Ravensburg spielte mit Karl Ibele, Paul Jehle, Rainer Schulz, Heinz Frei, Roland Heine, Jörg Beier und Edgar Zimmermann.