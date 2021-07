Herren 55 des TCR sind Württembergs beste Tennisspieler

Auf eine erfolgreiche Verbandsspielsaison können die Seniorenmannschaften des TC Ravensburg zurückblicken. Die Herren 55 landeten laut Mitteilung einen Überraschungscoup und sind württembergischer Tennismeister geworden. Den Herren 60 gelang nach dem letztjährigen Aufstieg in die Oberliga der Durchmarsch zurück in die Württemberg-Liga.

Völlig überraschend setzten sich die Herren 55 in der Württemberg-Liga gegen ihre Konkurrenz durch und sicherten sich den Titel des württembergischen Meisters. Nach dem diesjährigen Wechsel in diese Altersklasse steigerte sich die Mannschaft des TCR um Jörg Marquardt von Spiel zu Spiel und kompensierte dabei laut Mitteilung auch verletzungsbedingte Ausfälle. Ein weiterer Garant für den Erfolg war die Doppelstärke der Mannschaft – in fünf Begegnungen wurden lediglich zwei Doppel verloren. Frank Mölm, Thilo Bendel, Klaus Gut, Thomas Stöhr, Jörg Marquardt, Wolfgang Herre, Philipp Frank und Joachim Senn sicherten sich den Titel und schlagen dadurch in der Saison 2022 in der Südweststaffel der Regionalliga auf.

Die Herren 60 des TC Ravensburg haben den Durchmarsch in die Württemberg-Liga geschafft. Nach dem Aufstieg 2019 in die Oberliga gewann das Team um Joachim Senn auch in dieser Saison alle Partien souverän. Am letzten Spieltag machten Ferdinand Mähr, Edgar Zimmermann, Willi Maier, Daniel Vogt, Jochen Senn, Peter Mörth und Wilfried Meßmer den Aufstieg in die Württemberg-Liga mit einem 8:1-Sieg gegen den TC Albershausen perfekt. Lediglich zehn Matches wurden in den vier Spielen verloren, was für die Qualität der Mannschaft spricht.