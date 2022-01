Heroes in der Zehntscheuer

Der englische Musiker David Bowie (1947-2016) hat die Popkultur geprägt wie kaum ein anderer. Der Ausnahmekünstler jonglierte mit unterschiedlichsten Stilen wie Rock, Folk, Funk, Ambient oder Jazz und kreierte ein beeindruckendes musikalisches Lebenswerk aus 26 sehr unterschiedlichen Alben.

Bowie erfand sich künstlerisch stetig neu und setzte mit theatralischen Live-Inszenierungen Maßstäbe für einfallsreiches Rockentertainment. Die Band "HEROES - David Bowie Tribute" hat sich zum Ziel gesetzt, das alles in einer packenden und authentischen Show nacherlebbar zu machen. So auch am Freitag, 7. Januar, ab 20 Uhr in der Zehntscheuer Ravensburg. Alle Bandmitglieder studieren Rock/Pop/Jazz – Musik und bieten durch ihre Fertigkeiten am Instrument sowie langjähriger Live-Erfahrung eine beeindruckende und professionelle Performance. Das Repertoire umfasst einen Querschnitt aus Bowies langer Karriere. Klassiker wie „Heroes“, „Let's Dance“, „China Girl“ oder „Space Oddity“, aber auch selten gehörte Songs der „Spiders from Mars“-Ära, der „Berlin“-Trilogie und des Spätwerks werden gespielt.