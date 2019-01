„Heroes – David Bowie Tribut“ in der Zehntscheuer

Die Zehntscheuer erinnert mit einem Konzert am Samstag, 19. Januar, um 20 Uhr an David Bowie. Die Band „Heroes – David Bowie Tribute“ macht den Künstler Bowie in einer Show nacherlebbar, teilen die Veranstalter mit. Alle Bandmitglieder studieren Rock-, Pop- und Jazzmusik. Ihr Repertoire umfasst einen Querschnitt aus Bowies Karriere. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse zu 18 Euro/ermäßigt 16 Euro (ZS-Mitglieder 14 Euro) bei der Ravensburger Tourist-Info, dem Musikhaus Lange, und der „Schwäbischen Zeitung“. Infos www.heroes-bowietribute.de