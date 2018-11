Hermann Thurner ist gestorben

Vor rund einem Jahr hat Hermann Thurner noch in großem Rahmen seinen 90. Geburtstag gefeiert. Jetzt ist er nach einem bewegten Leben gestorben. Thurner war von 1958 bis 1974 Bürgermeister der bis dahin selbstständigen Gemeinde Eschach.

Geboren 1926 in Lauchheim, sollte er nach der Volksschule Pater in den Missionen werden. So kam er ins Kloster Ottilien und in die Jesuitenschule Dillingen. Doch nach zwei Jahren wurde der 17-Jährige als Luftwaffenhelfer nach Friedrichshafen eingezogen, schon bald kam er mit der Wehrmacht an die Ostfront. Dort fiel er nach wenigen Monaten den Russen in die Hände. Diese brachten ihn bei einem mehrwöchigen Transport ins ferne Sibirien. Erst um Weihnachten 1949 konnte er wieder heimatlichen Boden betreten.

Verwaltungsausbildung gestartet

Hermann Thurner begann mit 25 Jahren im Lauchinger Rathaus eine Verwaltungsausbildung. Nach einem Jahr im Landratsamt Aalen und dem Besuch der Verwaltungsschule in Stuttgart bewarb er sich für den Bürgermeisterposten in Oberkessach. Bereits in der Mitte der Amtszeit bewarb er sich um den Bürgermeisterposten der viel größeren Gemeinde Eschach in Oberschwaben – und wurde nach einem heißen Wahlkampf gewählt.

Hier legte der nun 32-Jährige ein enormes Arbeitstempo vor. In weniger als zehn Jahren wurden zwei Schulen gebaut, mehrere große Baugebiete erschlossen, mehr als 30 Kilometer Feldwege nach dem damaligen „Grünen Plan“ ausgebaut, Sportplätze und Kindergärten gebaut. Die Eschacher anerkannten diese Leistung mit der Wiederwahl im Jahre 1966. Bei so viel Aktivitäten ging nicht alles glatt und in voller Eintracht. Auch eine vorausschauende Planung und ein großes Durchsetzungsvermögen gehörten dazu. Auch eine gewisse Schlitzohrigkeit wurde dem Bürgermeister nachgesagt. Vor allem im Gemeinderat gab es zunehmend Streit. Es ging unter anderem um den Standort der neuen Schule in Weißenau, um Grundstückskäufe, um die Sitzungsführung und vieles mehr. Bei der Schule träumte Thurner von einem Schulzentrum am Saumweg, andere verlangten die Schule bei der Kirche. Zum Höhepunkt des Streites kam es wegen der in der Gemeindereform vorgesehenen Eingliederung Eschachs nach Ravensburg. Sowohl die Mehrheit der Bürger wie auch Thurner verlangten in einer Volksabstimmung den Erhalt der Selbstständigkeit der Gemeinde Eschach.

Die Opposition sah hingegen die bessere Zukunft Eschachs in Ravensburg. Mit Hilfe des Landrats siegte die Opposition und unterschrieb die Eingliederungsvereinbarung. Mehr als drei Jahrzehnte lang wurde Hermann Thurner mit diesem Vorgang nicht fertig. Erst die Altersweisheit, eine Krankheit und die Gebrechlichkeit und der Tod seiner Frau ließen die Vergangenheit auch für ihn etwas in Vergessenheit geraten.

Viele Bürger – vor allem jene, die in Eschach zu Thurners Zeiten eine neue Heimat gefunden haben – werden Hermann Thurner in guter Erinnerung behalten. Mit einem Gottesdienst am Freitag in der Weißenauer Kirche und in der Halle in Mariatal wird Thurner verabschiedet. Beigesetzt wird er neben seiner Frau in der Heimat.