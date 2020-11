Herd mit Backofen verwechselt – Feuerwehr rückt aus

Weil sie versehentlich statt dem Backofen den Herd angeschaltet hatte, rief eine 31-Jährige am Freitag gegen 16.30 Uhr in der Ravensburger Weststadt ein Großaufgebot der Feuerwehr auf den Plan.

Auf der Herdplatte lagen laut Polizei Lebensmittel und eine Plastikschüssel, die durch die Hitze sofort Feuer fingen. Geistesgegenwärtig löschte die ebenfalls anwesende Mutter der 31-Jährigen die Flammen sofort mit nassen Tüchern. Wegen Verdachts auf Rauchgasintoxikation mussten sowohl die 31-Jährige als auch drei weitere in der Wohnung lebende Personen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Verdacht bestätigte sich jedoch nicht. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen vor Ort. In den Wohnräumen entstand durch die Flammen ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.