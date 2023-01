Herby Hänsler und die 380 Tänze

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit mehr als 16 Jahren gibt es die „Cheeky Line Dancer“, die, angeleitet von Herby Hänsler, ihrer Tanzfreude stets donnerstags Ausdruck verleihen. Dies tut die vielköpfige Gruppe, zu der auch zahlreiche Tanzbegeisterte aus Stadt und Kreis Ravensburg gehören, im Nebenraum des Gasthauses „Hirschen“ in Liebenau. Bei der Weihnachtsfeier dort ist es guter Brauch, einen karikativen Zweck durch eine Spende zu fördern. Im vergangenen Jahr fiel die Wahl auf die „Amalie“ – den ambulanten Kinderhospizdienst, den Stiftung Liebenau und Malteser gemeinsam tragen. Vertreten durch Sabine Müllenberg, konnte er jüngst den Spendenerlös von 400 Euro entgegennehmen.

Aus dem Bodenseekreis, aber auch dem Kreis Ravensburg und sogar aus Vorarlberg und der Schweiz nehmen die Line-Dance-Fans seit vielen Jahren den Weg nach Liebenau auf sich. Im Jahre 2003 hatte Herby Hänsler, der Gründer der Cheeky Line Dancer, im Nebenzimmer der „Frohen Aussicht“ in Tettnang die ersten Grundschritte kennengelernt, erinnert er sich an die Anfänge. Da der Andrang bald zu groß war, zogen die Tanzwütigen nach Liebenau in den Hirschen um. Dort wird heutzutage in zwei Gruppen geübt, wie der mittlerweile 74-jährige Herby Hänsler auf Anfrage der SZ erzählt. Von 17 bis 19 Uhr ist die erste Formation zugange, gefolgt von 19 bis 22 Uhr von den Fortgeschrittenen.

Im Lauf der Jahre hat der Mann aus Tettnang-Argenhardt ungefähr 380 Tänze vermittelt, schätzt er. Neben den Line-Dance-Klassikern werden ständig neue Tänze erprobt, die Choreografen aus allen Stilrichtungen (von Country bis Modern Dance) für das Line Dancer Repertoire anpassen. Auf die Bühne gebracht wird das oft zusammen mit weiteren Gruppen – sei es in Baden-Württemberg oder anderen Bundesländern, auch jenseits der Grenze in Österreich und der Schweiz. Und vielfach auch beim Bähnlesfest in Tettnang, wo die Cheeky Line Dancer zur Musik der Countryband „Knapp ein Jahr“ tanzen.

Die Besonderheit beim Line Dance besteht darin, nicht paarweise zu tanzen, sondern einerseits eigenständig, andererseits nach einstudierter Choreografie zusammen mit der Gruppe – eben in Reihen und Linien vor- und miteinander. Herby Hänsler lebt das mit viel Engagement und Temperament vor, entsprechend seiner Überzeugung: „Das hält Körper und Geist fit.“