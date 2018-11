Herbstmeisterschaft in Bezirksliga vertagt

Wer Herbstmeister in der Fußball-Bezirksliga wird, bleibt vorerst offen. Der Tabellenzweite SV Beuren gewann am Sonntag beim SV Kressbronn mit 2:0 und verkürzte damit den Abstand auf Spitzenreiter SV Weingarten, zwei Spieltage vor Ende der Hinrunde, auf sechs Punkte. Der FC Isny hat mit einem 2:2-Unentschieden zu Hause die Rote Laterne des Tabellenletzten an den SV Eglofs abgegeben, der beim TSV Eschach mit 0:3 unterlag.

Mit einem 1:0-Sieg beim SV Kressbronn bleibt der SV Beuren dem SV Weingarten auf den Fersen und hält die Herbstmeisterschaft weiterhin offen. „Es war ein tolles Bezirksligaspiel“, sagte Kressbronns Trainer Klaus Gimple, „nur einmal hat meine Mannschaft Chris Karrer den nötigen Freiraum gegeben, was der auch nutzte“. Karrer traf in der 63. Minute zum 1:0. Aufgrund des Chancenplus des SV Beuren, Robin Ehrmann traf in Hälfte eins per Kopf nur die Latte, „war der Sieg vielleicht doch verdient“, sagte Beurens Trainer Patrick Mayer.

„Baindt war die ersten Minuten gut im Spiel“, sagte Trainer Patrick Hehn vom SV Mochenwangen nach dem 1:0-Sieg gegen den SV Baindt, „aber wir machten das Tor“. Torschütze war Ivan Sosic fünf Minuten vor der Pause mit einem Freistoß in den Winkel. Als der Mochenwangener Ergün Kale in der 71. Minute mit Gelb-Rot vom Feld musste, probierte der SV Baindt nochmals alles, ins Tor wollte der Ball trotzdem nicht.

Dreimal Führung ausgeglichen

Dreimal ging der VfL Brochenzell in Führung, dreimal meldete sich die SG Argental zurück. Der VfL blieb zu Hause auch im 27. Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage. Die zweimalige Führung von Alexander Pfister konnte Dominik Glaser zweimal egalisieren. Nach der Pause machte Daniel Keller das 3:2. Danach hätte der VfL den Sack zu machen müssen, Patrick Keller scheiterte an der Latte. Im Gegenzug markierte Daniele Zamarco den 3:3-Endstand.

3:3 endete auch die Partie SV Seibranz gegen den SV Maierhöfen-Grünenbach. Zu Beginn des Spiels war Maierhöfen das bessere Team mit vielen Möglichkeiten und zwei Toren. Nach einem Fehlpass im Spielaufbau von Seibranz landete der Ball bei Dominic Wagner, der zum 1:0 einschob. Sieben Minuten später bestrafte Jürgen Eyenbach mit dem 2:0 den nächsten Fehler. Noch vor der Pause gelang Jonas Schöllhorn der Anschlusstreffer. Als Robin Scheerer elf Minuten nach dem Wechsel zum 2:2 traf, war die Partie wieder offen – bis zur 62. Minute: Da besorgte Johannes Zähringer per Volleyschuss die 3:2-Führung für Maierhöfen. Nach einem Foulspiel mit Meckern sah der Seibranzer Fabian Tschugg die Gelb-Rote Karte (70.), Maierhöfen erhielt einen Strafstoß. Felix Merz vergab allerdings leichtfertig. Dafür schaffte Philipp Zollikofer in der Schlussphase noch den 3:3-Ausgleich.

Nach einer 0:3-Niederlage beim TSV Eschach ist der SV Eglofs neuer Tabellenletzter. Michael Fässler brachte den TSV Eschach mit 1:0 (22.) in Führung. Danach war das Spiel lange Zeit offen. Als Niklas Rummler das 2:0 gelang, war die Partie entschieden. Für den 3:0-Endstand sorgte Patrick Kapellen.

Aufsteiger FC Lindenberg sammelt weiter fleißig Punkte, blieb auch im achten Spiel in Folge ohne Niederlage. Mit einem 1:1 gegen den TSV Meckenbeuren hält der FC die Abstiegsplätze mit sieben Punkten Differenz weiter auf Distanz. Das Spiel selbst benötigte nur eine Halbzeit. Alessandro Tschirdewahn brachte den TSV in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. In der 25. Minute unterlief dem Meckenbeurer Abwehrchef Manuel Müller ein Eigentor zum 1:1-Ausgleich.

Der SV Fronhofen musste sich zu Hause Landesliga-Absteiger TSV Heimenkirch mit 0:4 geschlagen geben. Eine Halbzeit lang konnte Fronhofen die Partie offen gestalten, hatte die Führung auf dem Fuß. Besser machte es Markus Hutterer, der zwei Minuten nach der Pause das 1:0 für den TSV erzielte. Als Nino Hartinger (74.) und Lukas Selig (77.) mit einem Doppelpack das 2:0 und 3:0 nachlegten, war die Fronhofener Niederlage besiegelt. Das 4:0 besorgte Tobias Schuwerk.

Der FC Isny bleibt unter Interimstrainer Simon Stiller ohne Sieg. Auch gegen den SC Unterzeil-Reichenhofen reichte es nur zu einem 2:2-Unentschieden. Josef Guggenmoos brachte den SC früh mit 1:0 in Führung, Maximilian Petzel schaffte im Gegenzug das 1:1. Als Lamin Samatech in der zweiten Halbzeit aus dem Anstoß heraus der 2:1-Führungstreffer für den FC gelang waren die drei Punkte greifbar. Sieben Minuten vor dem Ende glich Daniel Karg zum 2:2 aus.

SV Mochenwangen – SV Baindt 1:0 (1:0) – Tor: Ivan Sosic (40.) - Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Ergün Kale (SVM, 71.) - Schiedsrichter: Bernhard Dorn.

TSV Eschach – SV Eglofs 3:0 (1:0) – Tore: 1:0 Michael Fäßler (22.), 2:0 Niklas Rummler (79.), 3:0 Patrick Kapellen (85.) - Schiedsrichter: Tobias Keck.

SV Seibranz – SV Maierhöfen-Grünenbach 3:3 (1:2) – Tore: 0:1 Dominic Wagner (15.), 0:2 Jürgen Eyenbach (22.), 1:2 Jonas Schöllhorn (26.), 2:2 Robin Scheerer (56.), 2:3 Johannes Zähringer (62.), 3:3 Philipp Zollikofer (79.) - Besondere Vorkommnisse: Peter Schramm hält Foulelfmeter (SVB, 71.), Gelb-Rote Karte für Fabian Tschugg (SVB, 70.) - Schiedsrichter: Christopher Traub.

FC Isny – SC Unterzeil-Reichenhofen 2:2 (1:1) – Tore: 0:1 Josef Guggenmoos (6.), 1:1 Maximilian Petzel (9.), 2:1 Lamin Samatech (46.), 2:2 Daniel Karg (83.) - Schiedsrichter: Christian Bischoff.

SV Kressbronn – SV Beuren 0:1 (0:0) – Tor: Christian Karrer 63.) - Schiedsrichter: Christian Sauter.

VfL Brochenzell – SG Argental 3:3 (2:2) – Tore: 1:0 Alexander Pfister (8.), 1:1 Dominik Glaser (19.), 2:1 Pfister (37.), 2:2 Glaser (41.), 3:2 Daniel Keller (56.), 3:3 Daniele Zamarco (62.) - Schiedsrichter: Daniel Traub.

FC Lindenberg – TSV Meckenbeuren 1:1 (0:0) – Tore: 0:1 Alessandro Tschirdewahn (12.), 1:1 Manuel Müller (25. Eigentor) - Schiedsrichter: Marc Richter.

SV Fronhofen – TSV Heimenkirch 0:4 (0:0) – Tore: 0:1 Markus Hutterer (47.), 0:2 Nino Hartinger (74.), 0:3 Lukas Selig (77.), 0:4 Tobias Schuwerk (90.) – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Daniel Rist (SV, 89.) - Schiedsrichter: Fabrice Butscher.