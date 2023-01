Herbergskirche in St. Jodok

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

An Heiligabend wurde die Kirche St. Jodok in Ravensburg wieder zur Herbergskirche. Von 11 bis 16 Uhr waren alle eingeladen, in der Kirche vorbei zu schauen und etwas der Besonderheit dieses heiligen Tages zu erleben und mitzunehmen. Die weihnachtliche Atmosphäre in der Kirche, ein kurzer Film zur Weihnachtsgeschichte, wechselnde Bläsergruppen oder Sänger*innen, ein persönlicher Weihnachtssegen und eine Weihnachtstüte to go zeigten den Besucher*innen, was Weihnachten ausmacht.

Die Herbergskirche stand in diesem Jahr unter dem Thema „Wärme schenken“. Deshalb hatten die vielen Helfer*innen um das Team „Kirche in der Stadt“ von Gemeindereferentin Christine Mauch auch eine warme Fleece-Decke in jedes der über 250 Weihnachtspäckchen to go mit eingepackt. Ein sehr wertvolles Geschenk für machen Bedürftigen in diesen Tagen. Möglich war dies durch die großzügigen Spenden von der Bürgerstiftung Ravensburg, Elisabethfrauen St. Jodok und Seil Marschall. Mit der Weihnachtstüte to go erhielten bedürftige Menschen auch eine Einladung von clausgemacht am Gespinstmarkt. Mit dieser Einladung verteilten Benedikt und Claudius Gerster kostenfrei Pizzen. Eine wertvolle Aktion zum Thema „Wärme schenken“ in diesem Jahr. Ein herzliches Dankeschön an alle, die die Herbergskirche in diesem Jahr unterstützt haben. Die Kirche St. Jodok wurde wieder einmal ein offener Ort, an dem alle Menschen ein paar Momente der Wärme dieses Heiligen Abends erleben durften.