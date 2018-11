Herausragende Macbeth-Inszenierung im Theater

„Los täuschen wir die Welt mit Spiel und Scherz, die falsche Miene deckt das falsche Herz“, sagt Macbeth zu seiner Frau Lady Macbeth in der Nacht, bevor er König Duncan tötet. Dieser Mord war der Anfang von Macbeths Ende. Und gleichzeitig einer der Höhepunkte der Inszenierung der gleichnamigen Tragödie William Shakespeares im Theater Ravensburg.

Unter der Regie der Theaterpädagogen und Schauspieler Jutta Klawuhn und Alex Niess haben 20 Laiendarsteller des Theaterclub 4 ein Dreivierteljahr geprobt. Beide Vorstellungen im Theater Ravensburg waren mit je 150 Besuchern restlos ausverkauft. Und der Applaus nach der rund 80-minütigen Vorstellung am Donnerstag war tosend.

„Es war sehr unterhaltsam, ja witzig. Gar nicht so, wie man sich einen Shakespeare vorstellt“, sagt Lukas Vitt aus Mengen, der mit seinem Team vor Ort war – eine Arbeitskollegin stand auf der Bühne. „Die Inszenierung ist herausragend gelungen. Ich komme jedes Jahr zu den Aufführungen des Club 4 und finde es großartig, welche gewichtige Rolle die weiblichen Darsteller in dem Stück spielen“, meint Valerie Lach aus Ravensburg.

Vier Männer spielen Macbeth

Eine(n) Hauptdarsteller(in) suchte man vergebens. Zugegeben: Es war ein wenig verwirrend, denn insgesamt vier Männer schlüpften zwischenzeitlich in die Rolle des Macbeth. Neun Frauen wechselten sich mit der Besetzung seiner Frau ab. „So sind Laiendarsteller. Sie wollen möglichst viel Text“, erklärte Alex Niess dem Publikum kurz bevor der Vorhang fiel. Er beschrieb es als Theaterpädagogische Maßnahme, die wichtigsten Rollen im Ensemble zu verteilen. Und trotzdem war Shakespeares Tragödie klar auszumachen – mit modernen Ideen, Musik von Lady Gaga und Queen und einer großen Portion Humor; inklusive einer Hommage an die Ritter der Kokosnuss.

Sie erzählt vom Feldherren Macbeth, der nach einer Begegnung mit Hexen, die im seinen Aufstieg zum König prophezeien, selbst zum Königsmörder wird. Rote Gummihandschuhe symbolisieren das Blut an seinen Händen. Doch das ist erst der Beginn einer Mordserie, die seine Macht als König erhalten soll. Doch Macbeth wird verrückt: Der Geist seines Freundes Banquo, den er auch aus dem Weg geräumt hat, weil er bei der Begegnung mit den Hexen dabei war, sucht Macbeth heim und treibt ihn in den Wahnsinn.

Panisch sucht er ein weites Mal die Hexen auf. Sie prophezeiten, dass er von niemandes Hand, der von einer Frau geboren wurde, getötet werden könne. Neues Selbstbewusstsein für den Tyrannen Macbeth. Macduff, der von Beginn an an Macbeths Aufstieg gezweifelt hatte, greift den König an. In einer epischen Schlacht – in Ravensburg in Zeitlupe gespielt – ist er es, der schließlich den Machenschaften des Macbeth ein Ende setzt. Er wurde nämlich per Kaiserschnitt geboren. Hochmut kommt eben vor dem Fall.