Henry Girls spielen Irish Americana Folk

The Henry Girls aus Irland gastieren am Samstag, 15. Oktober, in der Zehntscheuer Ravensburg. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr. Karen (Fiddle, Gesang), Lorna (Gesang, Akkordeon) und Joleen McLaughlin (Harfe, Piano, Gesang) sind in ihrer Heimat Malin /Nord Donegal von jeher als The Henry Girls bekannt. Das irische Trio spielt sein „Irish Americana Folk“-Programm.

Früh schon bekamen die Mädchen Unterricht und zu Hause war mehrstimmiges Singen an der Tagesordnung, heute ist es das Markenzeichen der Henry Girls. Neben den traditionellen Klängen Irlands hörten sie bald die modernen Varianten des heimischen Folk und Pop, schauten auch Richtung Nordamerika. In ihrer eigenen Musik verbinden sie die amerikanische Folk- und Bluegrass-Sounds wieder stärker mit den keltischen Wurzeln. Stets haben sie zudem ein Herz für die besondere Magie im Gesang legendärer „Schwestern“-Ensembles. Heute sorgen komplexe wie intensive Vokalarrangements für besondere Effekte bei den Auftritten der Henry Girls.