Henkel holt den Sieg im letzten Kampf

Mit einem knappen19:17-Erfolg haben sich die Oberliga-Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt die Matte der SG Weilimdorf verlassen. Die Partie eins nach Feststehen der Meisterschaft erwies sich für die Oberschwaben weniger als Kür- denn als Pflichtprogramm.

Mit einem so engen Ausgang hatte im Vorfeld niemand gerechnet im Lager der KG. Kurzzeitig drohte sogar noch ein weiterer Punktverlust. Glücklicherweise eben nur beinahe, denn auch in knappen Partien haben die Oberschwaben heuer das Potenzial, das Ruder noch herumzureißen. Am Samstag geschah dies erst in der letzten Begegnung des Abends, als Kevin Henkel beim 15:17-Rückstand der Gäste auf Kevin Schnepf traf. Schon die ersten Aktionen zeigten, dass dies eine klare Sache zugunsten des KGlers werden sollte. Innerhalb von 80 Sekunden war die ungleiche Partie mit 16:0 für Henkel entschieden und damit wieder ein Mannschaftssieg eingefahren.

Zum Auftakt unterlag Moritz Buck dem Topstar der Gastgeber und körperlich wesentlich stärkeren Catalin Vitel mit 0:15. Wenig überraschend, genauso wie die überlegene Vorstellung von Timofei Xenidis, dessen Gegner Hikmet Akyol bereits 0:10 hinten lag, bevor er wegen einer Zerrung am Bein aufgeben musste. Technisch versiert legte Magomed Makaev gegen Paul Heiderich mit 17:0 nach, bevor Jan Zirn sich gegen Kim Werkle mit einem 9:0-Punktsieg begnügen musste. Bei einem Überwurf mit zusammen 200 Kilo bewegter Körpermasse landete Zirn ungünstig mit dem Kopf auf der Matte und zog sich dabei eine Zerrung im Nackenbereich zu.

Mühsamer als ansonsten gewohnt agierte diesmal Lukas Buck, dem die Umsetzung seiner Aktionen in zwingende Situationen nicht in dem Maß gelingen wollte wie gewohnt. So unterlag der Baienfurter gegen Dara Nisi technisch mit 0:15, wonach die Stabilität der Oberschwaben etwas ins Wanken geriet. Gerade mal 11:8 lautete nämlich der Pausenstand, und das bei der Aussicht, dass wegen Fehlens des beruflich verhinderten Benedikt Rebholz die Gastgeber rechnerisch bereits vier Punkte mehr auf dem Konto hatten.

Der starken Leistung Christoph Dornfelds war es zu verdanken, dass nach der 4:10-Punktniederlage gegen den unbequem zu ringenden Mark Bühler nur zwei Zähler an die Gastgeber gingen. Wegen einer angerissenen Bizepssehne musste Hormtulla Hajizada eine Energieleistung aufbringen, um beim 2:10 gegen Feim Gashi dessen sich abzeichnende Höchstwertung abzuwenden. So war trotz des zwischenzeitlichen 11:13-Rückstands noch alles im Rahmen, als Alexander Schaich gegen den Weilimdorfer Ersatzmann Michael Wilson seine Chance ergriff und mit 16:0 einen technischen Sieg landete.

Die unbesetzte Kategorie 75 kg, Greco kostete dann nochmal vier Punkte, bevor Kevin Henkel abschließend die blaue Gästeecke doch noch jubeln ließ.