Henggi Humpis führt durch die Welthandelsmetropole Ravensburg

Stadtschauspieler Henggi Humpis, Kaufmann und Mitbegründer der Großen Ravensburger Handelsgesellschaft, entführt am Sonntag, 29. August, von 15 bis 16.30 Uhr in das Ravensburg des 15. Jahrhunderts. Auf seinem Weg durch die ehemalige Reichsstadt unter dem Motto „Safran, Korallen, Barchent“ zeigt er den Ort, an dem die Ravensburger Kaufleute ihre Handelsaktivitäten überall in der damals bekannten Welt planten: den Sitz der Handelsgesellschaft. Die Marktstraße entlang erklärt er, wie die Ravensburger zu ihren prächtigen Häusern kamen, welche Gefahren der Handel mit sich brachte und wie man sich gegen Konkurrenten durchsetzte. Für den ehemaligen Bürgermeister und Stadtammann steht auch das Rathaus auf dem Programm: Im historischen Ratssaal bestimmten die Humpis 77 Amtszeiten lang die Politik der Stadt. Die Theaterführung endet im Museum Humpis-Quartier.