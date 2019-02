Helmut und Ingeborg Refle feiern diamantene Hochzeit

Ihre diamantene Hochzeit und somit sechzig Jahre Eheglück haben Ingeborg und Helmut Refle in der Ravensburger Weststadt gefeiert. Beide sind Ur-Ravensburger und wohnten zunächst in der Ravensburger Unterstadt, wo sie sich auch kennengelernt haben. Helmut Refle arbeitete 45 Jahre lang bei Escher Wyss. Um in eine damalige Werkswohnung der Firma ziehen zu können, war die Voraussetzung, dass er verheiratet ist – und das musste denn auch schnell gehen, denn sonst hätte es mit der gemeinsamen geklappt. Am 18. Februar 1959 heirateten sie standesamtlich und die für beide wichtigere kirchliche Trauung folgte im April 1959. Aus diesem Grund feiern die Refles ihren Hochzeitstag im Kreis ihrer Familie mit zwei Söhnen und Schwiegertöchtern sowie sechs Enkeln auch erst im April. Beide sind sehr glücklich darüber, dass sie füreinander da sind und noch viel gemeinsam erleben können. Laut den beiden sollte man nie im Streit abends ins Bett gehen, denn man wisse nicht, ob man den nächsten Tag gemeinsam erlebt. Unser Bild zeigt den CDU-Landtagsabgeordnete August Schuler (links), der die Glückwünsche der Stadt Ravensburg und eine Urkunde des Ministerpräsidenten überbrachte.