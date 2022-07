Helmut Grieb tritt als Aufsichtsratsvorsitzender ab

Recht emotional ist es bei der Vertreterversammlung bei der VR Bank Ravensburg-Weingarten zugegangen, als der Aufsichtsratsvorsitzende Helmut Grieb verabschiedet wurde. Er scheidet satzungsgemäß aufgrund des Erreichens der Altersgrenze aus dem Gremium aus, berichtet das Geldinstitut in einem Schreiben.

„Wir bedanken uns herzlich bei Helmut Grieb für 40 Jahre ehrenamtlichen Einsatz für die Genossenschaftsbanken in der Region und wünschen für die Zukunft nur das Beste“, betonte Vorstand Arnold Miller die langjährige Zusammenarbeit mit Helmut Grieb. Aufsichtsratsmitglied Josef Forderer überreichte Helmut Griebe im Rahmen der Veranstaltung die Raiffeisen-Schulze-Delitzsch-Medaille für seine herausragende Verdienste um die VR Bank Ravensburg-Weingarten. Die weiteren Aufsichtsräte, die turnusgemäß aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden wären, wurden wiedergewählt. Dies betrifft Rudolf Baumgärtner, Edim Heinzler und Peter Missenhardt. Der Aufsichtsrat wird in seiner Sitzung am 8. September einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende wählen. Bis dahin übernimmt Rudolf Baumgärtner vorübergehend den Vorsitz.

Erfreulich war hingegen, dass die Vorstände Arnold Miller und Jürgen Nachtnebel auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 zurückblicken konnten: Die Bilanzsumme konnte um 5,6 Prozent auf 1,377 Milliarden Euro gesteigert werden und auch der Jahresüberschuss verbesserte sich im Vorjahresvergleich auf rund 2,6 Millionen Euro. Daraus resultierend beschlossen die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 2,5 Prozent an alle Mitglieder im Rahmen der Ergebnisverwendung.