Helfer für „Ravensburg spielt“ gesucht

„Ravensburg spielt“ ist wieder am Wochenende am 10. und 11. September von 11 bis 18 Uhr. Über 50 Helferinnen und Helfer werden für das Spielefest benötigt. Sie betreuen zahlreiche Stände und Aktionen und geben den Besuchern Orientierung. Das ist nur möglich, wenn viele Hände tatkräftig zusammen anpacken; deshalb suchen die Organisatoren (Stadt Ravensburg und Wirtschaftsforum pro Ravensburg) rund 50 freiwillige Helferinnen und Helfer. An den Stationen gibt es unterschiedliche Themen, sodass jeder einen Bereich finden kann, der ihm Spaß macht: von den Spielehütten über E-Gaming bis hin zu Sportstationen und noch vielen weiteren mehr, wie es in der Pressemitteillung heißt..

Neben vielen schönen Begegnungen bei Spiel und Spaß bekommen die Freiwilligen eine Bescheinigung über das ehrenamtliche Engagement. Jeder Helfer bekommt auch Essensgeld für das Fest, dazu ein Mehli-T-Shirt als Erkennungsmerkmal, ein Brettspiel von Ravensburger sowie eine Einladung zum Helferfest.

Am Dienstag, 6. September, um 19 Uhr sind alle Interessierten in den Kornhaussaal in der Stadtbücherei zum Helfertreff eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Dort werden die einzelnen Stationen vorgestellt und man kann sich direkt fürs Wochenende eintragen.

Kontakt für Fragen vorab unter Telefon: 0751 82/708 oder E-Mail an kultur@ravensburg.de