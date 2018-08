Helfer bringen ein Stück Zeitgeschichte in Erinnerung

Für den Fairkauf-Flohmarkt in der Wangener Straße 170 in Ravensburg sind wieder zahlreiche ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Sie stehen am Samstag, 1. September, nach der Sommerpause wieder für die Besucher bereit. Das Besondere: „Wir haben zum ersten Mal bis 17 Uhr geöffnet“, sagt Teamchefin Christina Erne, die sich mit den anderen Helfern das ganze Jahr über für den Flohmarkt engagiert.

Rund 20 Freiwillige sind Woche für Woche für den Flohmarkt im Einsatz und übernehmen die gesamte Organisation, berichtet die Caritas in ihrer Pressemitteilung. Allein an den Öffnungstagen seien 15 Helfer vor Ort. So kommen jedes Jahr rund 1900 Arbeitsstunden zusammen, schätzen die Ehrenamtlichen. Vielleicht sind es aber auch deutlich mehr. „Wir haben mit dem Zählen aufgehört“, sagt Christine Maier und meint: „Wir tun es für die Caritas, und wir machen es gern und haben auch viel Spaß dabei.“ Alle Marktwaren sind gespendet oder stammen aus Haushaltsauflösungen. Der Verkaufserlös kommt der Arbeit und Projekten der Caritas Bodensee-Oberschwaben zugute.

Der Fairkauf-Flohmarkt ist laut Pressemitteilung ein Paradies für Trödel-Liebhaber und lädt zur Entdeckungsreise ein. Dort gibt es alles, was das Sammlerherz begehrt: Antiquitäten, Geschirr, Hausrat, Kleider und Schuhe, Möbel, Bücher und Schallplatten, Schmuck und Devotionalien, Gemälde und Kunstgegenstände, Werkzeuge, Freizeitgerätschaften und vieles mehr. Vor Ostern oder Weihnachten seien auch jahreszeitliche Artikel im Angebot, die ansonsten sauber in Kisten gelagert werden. Alle Verkaufswaren sind in Bereiche geordnet. Jeder vom Flohmarktteam hat seinen eigenen Bereich. „Wir bringen mit manchen Dingen ein Stück Zeitgeschichte in Erinnerung“, sagt der frühere Caritas-Fachleiter Bernd Bergemann, der dem Flohmarkt seit seiner Pensionierung viele ehrenamtliche Stunden schenkt.

Große Nachfrage

Die Nachfrage sei groß. „An den Öffnungstagen gibt es schon ab 8 Uhr Warteschlangen“, sagt Teamchefin Christina Erne, von den anderen Freiwilligen liebevoll-anerkennend „unser Capo“ genannt. Die Marktbesucher kommen aus allen Altersgruppen. Laut Caritas schätzen sie die große Auswahl, die angenehme Atmosphäre zum Stöbern und dass immer jemand da ist, der bei der Suche nach einem Lieblingsstück hilft.

„Das Miteinander in der Gruppe ist toll, da kommt man gerne“, sind sich die Flohmarktakteure einig. Sie alle verbindet nicht nur die Freude am Kruschteln und Stöbern, sondern vor allem auch der gute Teamgeist. „Wer hier mitmacht, der lebt Gemeinde“, sagen sie. Jetzt sind sie gespannt, wie der erste lange Marktsamstag mit Abendöffnung bis 17 Uhr bei den Besuchern ankommt.