Helfer ärgern sich über bürokratische Hürden

Gabi Rahim und Renate Lau vom Arbeitskreis Asyl Ravensburg-Weingarten sind sauer. Sie haben mit viel Zeitaufwand für einen afrikanischen Asylbewerber ein Privatzimmer in der Rosenstraße gefunden, doch das Landratsamt habe den Umzug des jungen Bäckerlehrlings „aus nicht nachvollziehbaren Gründen“ untersagt. Obwohl er eine Ausbildung vorweisen könne, was den Auszug aus einer Gemeinschaftsunterkunft offiziell rechtfertige, sei das nicht möglich gemacht worden. Das Landratsamt weist die Vorwürfe zurück. Man habe dem Mann ein Zweierzimmer in der Unterkunft auf dem Martinsberg in Weingarten angeboten – das habe der Asylbewerber jedoch abgelehnt.

Im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation fällt immer wieder das Wort Integration. Damit dies gelingt, braucht es die Bereitschaft und das Engagement der Bürger auf der einen Seite sowie klare Regeln und Vorgaben auf der anderen Seite. Immer wieder wenden sich jedoch ehrenamtlich Engagierte an die „Schwäbische Zeitung“, weil sie die bürokratischen Hürden in vielen Bereichen der Flüchtlingshilfe nicht nachvollziehen können. Dass sich bei vielen Ehrenamtlichen inzwischen eine „Phase der Müdigkeit“ zeigt, hat auch Ravensburgs Sozialamtsleiter Stefan-Goller Martin vor Kurzem in einem Gespräch mit der SZ festgestellt. Er betonte, dass man bei der Integration der Geflüchteten weiterhin auf Hilfe der Bevölkerung angewiesen ist. Der Fall des afrikanischen Bäckerlehrlings ist für Gabi Rahim und Renate Lau allerdings ein Beispiel dafür, wie frustrierend das Engagement in der Flüchtlingshilfe für die Ehrenamtlichen teilweise ausfallen kann.

Ruhe zum Schlafen und Lernen

„Es ist ein offizieller Auftrag des Landratsamts an die Ehrenamtlichen, sich bei der Wohnungssuche für Asylbewerber einzubringen“, sagt Gabi Rahim. Bei einer Veranstaltung mit der Ersten Landesbeamtin Eva-Maria Meschenmoser sei dieser klare Wunsch geäußert worden. „Die Zimmersuche für Asylbewerber ist sehr zeitaufwendig. Man muss zig E-Mails schreiben und Treffen mit den Vermietern vereinbaren. Und wenn man tatsächlich ein Zimmer gefunden hat, wird es mit einer nichtigen Begründung abgelehnt“, kritisiert Rahim. Hinzu komme, dass der betreffende Asylbewerber eine Ausbildung zum Bäcker absolviere und daher dringend Ruhe zum Schlafen und zum Lernen brauche. „Beides ist in der Schützenstraße nicht möglich.“

Das Landratsamt teilt auf Nachfrage der SZ mit, dass Asylbewerber gesetzlich dazu verpflichtet seien, während der Dauer des Asylverfahrens, längstens für 24 Monate, in der vorläufigen Unterbringung zu wohnen. Die vorläufige Unterbringung könne laut Flüchtlingsaufnahmegesetz Baden-Württemberg nur dann früher beendet werden, wenn ausreichend Wohnraum zur Verfügung steht und auch der Lebensunterhalt des Flüchtlings gesichert ist, er also unabhängig von öffentlichen Leistungen ist. „Die zweite Voraussetzung ist in diesem Fall nicht gegeben“, heißt es in einem Antwortschreiben des Landratsamts.

Freie Kapazitäten

Für die Ehrenamtlichen paradox: Andere Asylbewerber, die ebenfalls in der Flüchtlingsklasse der Bäckerinnung einen Ausbildungsplatz gefunden haben, durften in private Wohnungen umziehen. Das Landratsamt erklärt dies damit, dass die Wohnsituation in den Erstunterkünften nun entspannter sei. So habe der Landkreis zu Zeiten, als sogar Notunterkünfte eingerichtet werden mussten, für Asylbewerber mit besonderem Ruhebedürfnis Wohnungen gemietet (als Unterkünfte der vorläufigen Unterbringung).

Da zuletzt kaum neue Flüchtlinge in den Landkreis kamen, gebe es mittlerweile ausreichend freie Kapazitäten in den Flüchtlingsheimen, sodass Asylbewerber mit einem Ausbildungsplatz in geeignetere Räume umziehen könnten. „Wir haben dem Bäckerlehrling ein Zweierzimmer in der Unterkunft auf dem Martinsberg in Weingarten angeboten“, teilt das Landratsamt mit. Der Mitbewohner sei ebenfalls ein Auszubildender, so dass dem Ruhebedürfnis Rechnung getragen werden könne. „Die Entfernung der Unterkunft zum Ausbildungsbetrieb in der Ravensburger Südstadt halten wir für zumutbar. Auch jeder andere Auszubildende muss eine gewisse Strecke zwischen Wohnung und Ausbildungsstätte hinnehmen. Der Bewohner der Schützenstraße hat bisher dieses Angebot abgelehnt.“

Rahim und Lau verstehen das Vorgehen des Landratsamts nicht. Das Zimmer in der Innenstadt komme den Landkreis nicht teurer als ein Platz in einer Unterkunft, und auch der Weg zur Arbeitsstätte sei von Weingarten aus ungeschickter als von der Rosenstraße. „Bäcker stehen um zwei oder drei Uhr nachts auf, deswegen gibt es ja kaum noch Menschen, die diesen Beruf machen wollen.“