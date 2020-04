Helfende Hände aus Vietnam nähen Masken

Überall in Deutschland mangelt es an Masken für das Pflegepersonal. Selbst handgenähte Stoffmasken könnten Ansteckungen reduzieren, meinen jetzt auch führende Virologen. Das Netzwerk „VN-Sharing hands“ (frei übersetzt: Helfende Hände aus Vietnam), willl laut Pressemitteilung helfen. In Deutschland lebende Vietnamesen organisieren die Produktion in privaten Nähstuben und verteilen die Masken landesweit an Personal in der Pflege und der Gastronomie. Auch in Ravensburg wird fleißig genäht und verteilt. Hier hält Pham Kim Anh die Fäden in der Hand, wirbt in ihrer Freizeit Spenden ein und steuert die Verteilung. Die 28-jährige Vietnamesin ist seit zwei Jahren Auszubildende in der Altenpflege und eine von 230 Azubis, die bislang über die gemeinnützige Organisation vietduc.care ins Land kam. Wer mit Stoff- oder Geldspenden helfen möchte, erreicht Pham Kim Anh über office@vietduc.care. Am besten eignet sich Stoff aus kochfestem, luftdurchlässigem Baumwollstoff. Foto: vietduc.care