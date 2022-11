„Helfen bringt Freude“: Diese Projekte der Weihnachtsspendenaktion werden unterstützt

Für den Kampf gegen Hunger, für die medizinische Versorgung, für Augenuntersuchungen und neue Klassenzimmer: Kommunen des Landkreises Ravensburg unterstützen viele Projekte im Rahmen der SZ-Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“.

In Ravensburg sind es fünf Projekte. Dazu gehört der Förderfond „Chancenschenker“ der Kinderstiftung Ravensburg sowie der Stiftung Kinderchancen Allgäu. Die Spenden aus der Weihnachtsaktion sind für kulturelle, sportliche und musikalische Aktivitäten für Kinder von einkommensschwachen Familien gedacht. Die von der Gemeinschaft Immanuel unterstützte Emmaus-Schule in Uganda spart auf einen Schulbus.

Die Arche Kenia benötigt Medikamente für ihre Bewohner

Der evangelische Kirchenbezirk Ravensburg engagiert sich wieder in der Kamerunhilfe. Die Arche Ravensburg hat sich dieses Jahr dazu entschlossen, die Arche Kenia zu unterstützen. Mit den Spendengeldern sollen eine Bäckerei, Geflügelzucht und die medizinische Versorgung der Bewohner in den beiden Häusern gesichert werden.

Die Ravensburger Fairhandelsgenossenschaft unterstützt die Kinderstiftung Preda auf den Philippinen. Die Stiftung will auch weiterhin missbrauchte und ehemals inhaftierte Kinder versorgen.

Kinder und Notleidende werden in Bad Waldsee unterstützt

In Bad Waldsee werden in diesem Jahr fünf Projekte unterstützt. Dabei handelt es sich um Sozialprojekte, die sich bereits im vergangenen Jahr intensiv für Kinder und Notleidende auf der ganzen Welt eingesetzt haben. Die „Schwäbische Zeitung“ stellt die wichtige Unterstützung des Menschenrechtsladens Global vor. Die Verantwortlichen helfen in diesem Jahr gleich zwei Projekten – „Karawane der Menschlichkeit“ und „SOS Balkanroute“.

Der Waldseer Boabab-Frauenverein leistet auch heuer wieder sehr wichtige Unterstützung für Kinder in Namibia. Dank des jahrzehntelangen Engagements dreier Bad Waldseer Frauen, können und konnten Kinder dort zur Schule gehen und sich selbst eine Existenz aufbauen.

Der Spendenverein „Itzamna – Hilfe für Guatemala“ finanziert das Colegio Maya in Cantel, eine Schule in Guatemala. Das Kloster Reute hilft Menschen in Indonesien, die in Notlagen geraten sind. Und nicht zuletzt wird die Caritas mit ihrer Wohnraumoffensive „Herein“ in Bad Waldsee vorgestellt.

Hilfe für Mädchen und Frauen in Indien

Dem Isnyer Verein Ccara geht es dieses Jahr zu Weihnachten bei den Projekten in Indien vor allem wieder darum, den Ärmsten der Armen über die Versorgungsnöte zu helfen, die die Pandemie ausgelöst hat. Also den Hunger zu bekämpfen, sowie den Kindern der ärmsten Bevölkerungsschicht – den Dalits – gute Bildungschancen zu ermöglichen.

Hierbei hat Ccara vor allem die Hilfe für Mädchen und Frauen im Fokus. Der Verein versorgt regelmäßig mehr als 1000 Kinder jeden Monat mit Nahrung, Bildungsmöglichkeiten, Kleidung und medizinischer Hilfe.

Schule in Uganda benötigt neue Klassenzimmer

Die Leutkircher Bolivienhilfe hat es sich zum Ziel gesetzt, vor allem alleinstehende Frauen und Kinder im Elendsviertel Uspha-Uspha, das am Rande der Großstadt Cochabamba liegt, zu unterstützen. Ermöglicht wird unter anderem, dass die Jungen und Mädchen eine Hausaufgabenbetreuung erhalten.

Der Verein Tukolere Wamu, der rund um Leutkirch viele Mitglieder und Unterstützer hat, möchte mit dem Geld aus der Weihnachtsaktion die Primarschule des Ortes Musese in Uganda unterstützen. Die Schule braucht dringend neue Klassenzimmer. Die von den Eltern nach und nach errichteten alten Gebäude sind in teils schlechtem Bauzustand, eines ist bereits zusammengefallen.

„Wir helfen sehen“ finanziert Ausbildungen zum Augenoptiker

Im Ausbildungszentrum für Augenoptiker des Isnyer Vereins „Wir helfen sehen“ in Uganda soll im Februar wieder ein Kurs beginnen. „Wir werden wieder zwei Studenten aus dem Slum von Kampala diese dreijährige Ausbildung im Wert von etwa 6000 Euro finanzieren“, sagt der Vereinsvorsitzende Rüdiger Walzer. Für die im vergangenen Jahr aufgestellten Wassertanks würden wieder Filter benötigt. Sauberes Wasser sei die Grundvoraussetzung für Hygiene und somit auch für gesunde Augen.

Der Verein werde außerdem wieder Augenuntersuchungen in den Slums in Kampala und Jinja durchführen. Somit sorge „Wir helfen sehen“ für gutes und gesundes Sehen bei den Kindern und Jugendlichen. Denn gutes Sehen sei die Grundlage für Bildung und Entwicklung.

Zehn Dollar Schulgeld im Monat können sich viele Eltern nicht leisten

Dramatisch stellt sich derzeit die Lage an der Schule in Verrettes/Haiti dar. Sie wird seit Jahren vom Leutkircher Verein Haiti-Schulprojekt unterstützt. „Die Schule ist zurzeit geschlossen, weil sie die hohen Energiepreise nicht mehr zahlen kann“, berichtet Vorsitzender Floribert Föhr. Mit bis zu 1000 Euro monatlich bezuschussen die Leutkircher bisher die Schule, diesen Betrag werde man nun wohl erhöhen müssen, damit es wieder läuft.

350 Kinder und Jugendliche besuchen in diesem Jahr die Schule. Ohne die Unterstützung aus Leutkirch wäre das für rund die Hälfte nicht möglich, weil die Eltern sich das Schulgeld von zehn US-Dollar im Monat nicht leisten können.

Diese Projekte aus Wangen werden unterstützt

Im Raum Wangen werden mit dem Geld der Spendenaktion das Libanon-Projekt des Amtzeller Vereines Füreinander-Miteinander, der Wangener Verein Awamu – zusammen für Uganda, das Projekt der Kirchenpflege Christazhofen der Argenbühler Schwester Ingeborg und der Kißlegger Freundeskreis Liweitari gefördert. Beim Libanon-Projekt geht es in diesem Jahr um Zeltschulen, in denen Flüchtlingskinder aus Syrien unterrichtet werden.

Awamu unterhält zwei Schulen in Uganda, die seit diesem Jahr wieder geöffnet und auf zusätzliche Mittel angewiesen sind. Schwester Ingeborg und ihre Mitschwestern kümmern sich in der indonesischen Missionsstation um die Versorgung von Kindern und deren Familien. Liweitari unterstützt in Benin ein Ausbildungszentrum für junge Menschen und betreibt eine Grundschule.