„Helfen bringt Freude“: Das ist mit den Spendengeldern von 2021 finanziert worden

Mit der Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt die Schwäbische Zeitung wohltätige Zwecke. 2021 haben SZ-Leserinnen und -Leser über eine Million Euro gespendet. Damit haben im Landkreis Ravensburg fünf Projekte finanzielle Unterstützung erhalten. Sie bekamen jeweils 4700 Euro aus dem Spendentopf.

Generator wurde technisch aufgerüstet

Zu diesen gehört die Gemeinschaft Immanuel in Ravensburg, die die Emmaus-Schule in Katikamu in Uganda unterstützt. Dort konnten Kinder und Jugendliche über eineinhalb Jahre wegen der Pandemie nicht in die Schule gehen.

Mit den 2021 gesammelten Spendengeldern sollte ein neuer Generator technisch so angepasst werden, dass er weitere Schulgebäude mit Strom versorgen kann. Den Generator konnte sich die Schule dank Geldern aus früheren Weihnachtsspendenaktionen kaufen.

Bücher und Lernspiele für Ravensburger Kinder

Weitere 4700 Euro sind an das Projekt „Luchs - Lernen und Chancen schenken“ der Kinderstiftung Ravensburg geflossen. Beim Projekt unterstützen ehrenamtliche Helfer Kinder und Jugendliche unter anderem aus Ravensburg und Weingarten bei der Chancengleichheit, unabhängig von ihren Familienverhältnissen.

Mit den Spenden wurden vor allem Materialien wie Bücher, Lernspiele und ähnliches für Lern-Tandems beschafft, so Roswitha Kloidt von der Kinderstiftung.

Spenden helfen Opfern von Menschenhändlern

Die Ravensburger Fairhandelsgenossenschaft Weltpartner unterstützt seit über drei Jahrzehnten die Kinderstiftung Preda von Pater Shay Cullen auf den Philippinen. Pater Shay Cullen kümmert sich um missbrauchte und ehemals inhaftierte Kinder.

Mit dem gespendeten Geld sollten weitere Kinder aus den Händen von Menschenhändlern befreit werden und anschließend in den Preda-Heimen Unterstützung, Therapie und medizinische Hilfe erhalten.

Seit 2002 unterstützt die Ravensburger Arche die indische Partnerin Arche „Asha Niketan“ in Chennai. Hier leben 15 Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung. Mit den Spendengeldern wolle die indische Arche spezielle Pflege- und Therapiesessel kaufen, um die Lebensqualität der Bewohner zu erhöhen, sagt Jeannine Delia von der Ravensburger Arche.

In Kamerun wird eine Schule unterstützt

Weitere 4700 Euro kamen zwei Schulen im Südwesten von Kamerun zugute. Diese werden vom Evangelischen Kirchenbezirk Ravensburg in Partnerschaft mit dem dortigen Kirchenbezirk betrieben.

Da in Kamerun seit 2016 ein Bürgerkrieg herrscht, soll das Geld an den Schulen da eingesetzt werden, „wo es gerade brennt“, so Pfarrer Hannes Bauer vom Kirchenbezirk.