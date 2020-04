„Helden-Essen“ auf der Veitsburg

In den nächsten drei Wochen bietet Christian Ott an jedem Sonntag auf der Ravensburger Veitsburg von 11.30 bis 14 Uhr ein sogenanntes „Helden-Essen“, ein warmes Essen, zur Abholung an. Kommen darf laut Pressemitteilung jeder, der sich angesprochen fühlt, sich in einer finanziell angespannten Situation befindet, in dieser Situation für die Allgemeinheit arbeitet. Aber auch diejenigen, welche sich einen Restaurantbesuch schlicht nicht leisten können. Interessierte müssen sich wegen der Abstandsregeln und exakten Taktung vorab anmelden unter Telefon 0751/95125949 (Anrufbeantworter) oder per E-Mail an kontakt@veitsburg-ravensburg.de