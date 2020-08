Heiße Grillkohle verursacht Brand

Die Asche eines Grillabends vom Samstag hat über das Wochenende zu einem Kellerbrand in der Banneggstraße geführt. Das teilt die Polizei mit.

Am Samstagabend füllte der Verursacher Asche aus seinem Holzkohlegrill in einen leeren Kohlesack. Diesen stellte der 42-Jährige in seinen Abstellraum unter der Garage. Offensichtlich befanden sich noch Glutreste in der Asche, die über das Wochenende vor sich hinkokelten und letztlich zu einem Schwelbrand führten, bei dem Türen und Fenster in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Brand wurde am Montagabend gegen 20.30 Uhr entdeckt.

Die Feuerwehr löschte und lüftete den Raum anschließend. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Die Polizei hat gegen den Ascheentsorger ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.