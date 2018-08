Heimpleiten für Fronhofen und Meckenbeuren

Mit einem 3:0-Sieg beim SV Fronhofen hat der SV Kressbronn die ersten Punkte in der Bezirksligasaison geholt. Fronhofen bleibt sieg- und punktlos. Eine 1:5-Heimpleite musste die SG Argental gegen den SV Mochenwangen hinnehmen. Auch der TSV Meckenbeuren musste sich zu Hause dem TSV Eschach mit 1:4 geschlagen geben. Die Partie TSV Heimenkirch gegen den SV Seibranz musste am Mittwochabend wegen eines Gewitters abgebrochen werden.

„Meine Mannschaft hat die richtige Reaktion nach der Niederlage gegen Beuren gezeigt“, sagte Trainer Patrick Hehn vom SV Mochenwangen nach dem 5:1-Sieg bei der SG Argental. Nach einer torlosen ersten Spielhälfte brachte ein Doppelschlag nach der Pause den SV Mochenwangen auf die Siegerstraße – Ergün Kale traf zum 1:0 (46.), Andreas Spieß zum 2:0 (48.). Nach dem 1:2-Anschlusstreffer (53.) durch Florian Hirscher stellte Spieß mit einem Strafstoßtor (67.) den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase legte Max Gindele das 4:1 (85.) nach, Daniel Stephan sorgte in der 89. Minute für den 5:1-Endstand.

Die richtige Reaktion zeigte am Donnerstagabend auch der TSV Eschach nach der Heimpleite gegen Argental. Der TSV gewann beim TSV Meckenbeuren mit 3:1. Patrick Kapellen brachte den Gast in der dritten Minute mit 1:0 in Führung, die Lucas Böning in der 36. Minute auf 2:0 ausbaute. Mit einem Pfostenschuss hatte Kai Zoyke in der 56. Minute den Anschlusstreffer auf dem Fuß. Der gelang Manuel Müller in der 63. Minute. Zwei Minuten später knallte Eschachs Max Bröhm das Leder an die Latte. In der 79. Minute machte Bröhm dagegen alles richtig und erhöhte auf 3:1. Manuel Ruess sorgte in der 82. Minute für den 4:1-Endstand.

Eine zähe Angelegenheit war die Partie SV Fronhofen gegen den SV Kressbronn bis zur Pause. Zwei Minuten nach der Pause gelang Felix Würstle die 1:0-Führung für den SV Kressbronn, von diesem Nackenschlag erholte sich der SV Fronhofen nicht mehr. Im Gegenteil. Als Fronhofen hinten aufmachen musste, legte Tobias Eichhorn das 2:0 (71.) nach und Felix Würstle machte mit dem 3:0 (86.) den Deckel auf die Partie. „Wir waren sehr effektiv und standen defensiv gut“, freute sich Kressbronns Trainer Klaus Gimple.

Mit 0:4 unterlag Aufsteiger SV Eglofs beim SC Unterzeil-Reichenhofen. „Die Einstellung in Hälfte eins stimmte überhaupt nicht“, beklagte sich Eglofs Trainer Florian Kirchmann. Der SC dominierte die Partie nach Belieben und beseitigte schon vor der Pause alle Eglofser Hoffnungen auf einen Punktgewinn. Dithmar Reutlinger brachte den SC in der 15. Minute mit 1:0 in Führung, Tobias Heinle erhöhte sieben Minuten später auf 2:0. Fünf Minuten vor der Pause legte Reutlinger das 3:0 nach. Mit der komfortablen Führung im Rücken spielte der SC in Hälfte zwei die Uhr runter, Chris Widler machte fünf Minuten vor dem Ende mit dem 4:0 einen Haken an die Partie.

Bereits am Mittwochabend empfing Tabellenführer TSV Heimenkirch den SV Seibranz. Beim Spielstand von 2:1 für den TSV Heimenkirch musste die Partie aber aufgrund eines Gewitters nach der ersten Hälfte abgebrochen werden, das Spiel muss somit neu angesetzt werden. Durch einen verunglückten Rückpass der Seibranzer, der im eigenen Tor landete, ging der TSV in der 25. Minute mit 1:0 in Führung. Drei Minuten später konnte Seibranz’ Torhüter Peter Schramm einen Freistoß von Tobias Schuwerk aus dem Halbfeld nicht festhalten, Nico Hartinger staubte ab zum 2:0. In der 34. Minute gelang Robin Scheerer aus halbrechter Position mit einem Schuss in die lange Ecke der 1:2-Anschlusstreffer. Kurz darauf hatte Scheerer den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber aus kurzer Distanz an TSV-Torhüter Thomas Vogel.

SG Argental – SV Mochenwangen 1:5 (0:0) – Tore: 0:1 Ergün Kale (46.), 0:2 Andreas Spieß (48.), 1:2 Florian Hirscher (53.), 1:3 Spieß (67., FE), 1:4 Max Gindele (85.), 1:5 Daniel Stephan (89.) – SR: Felix Goldammer

SC Unterzeil-Reichenhofen – SV Eglofs 4:0 (3:0) – Tore: 1:0 Dithmar Reutlinger (15.), 2:0 Tobias Heinle (22.), 3:0 Reutlinger (40.), 4:0 Chris Widler (85.) – SR: Jan Wenzel

SV Fronhofen – SV Kressbronn 0:3 (0:0) – Tore: 0:1 Felix Würstle (47.), 0:2 Tobias Eichhorn (71.), 0:3 Würstle (86.) – Bes. Vork.: Rote Karte für Luka Föger (SVK, 81.) – SR: Stefan Fimpel

TSV Meckenbeuren – TSV Eschach 1:4 (0:2) – Tore: 0:1 Patrick Kapellen (3.), 0:2 Lucas Böning (36.), 1:2 Manuel Müller (63.), 1:3 Max Bröhm (79.), 1:4 Manuel Ruess (82.) – SR: Antonio Falcicchio

TSV Heimenkirch – SV Seibranz abgebrochen

Am Sonntag spielen: SV Baindt – SG Argental, SV Mochenwangen – TSV Meckenbeuren, TSV Eschach – TSV Heimenkirch, SV Seibranz – SV Weingarten, FC Isny – SV Fronhofen, SV Kressbronn – FC Lindenberg, SV Maierhöfen-Grünenbach – SC Unterzeil-Reichenhofen, SV Eglofs – SV Beuren (15 Uhr).