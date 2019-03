Heimenkirch verliert beim Aufsteiger Eglofs

Am 24. Spieltag der Fußball-Bezirksliga hat sich Tabellenführer SV Weingarten beim SV Baindt mit einem 1:1 eine kleine Schwäche geleistet. Ausgerutscht ist der TSV Heimenkirch, der beim Aufsteiger SV Eglofs eine 1:2-Derbyniederlage einstecken musste.

Der SV Baindt knöpfte dem SV Weingarten einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt ab. Weingartens Trainer Thomas Gadek haderte nach der Partie: „Die Verletzungsgefahr auf dem schwer bespielbaren Platz war extrem hoch.“. Kuba Jelonek brachte Weingarten mit 1:0 (77.) in Führung, danach zeigte Baindt allerdings Moral und glich durch einen Sonntagsschuss von Yannick Spohn drei Minuten vor dem Ende aus. „Wir wollten Konstanz in unser Spiel reinbringen, das ist uns gelungen“, freute sich Baindts Trainer Philipp Meißner.

Der SV Eglofs schlug den TSV Heimenkirch mit 2:1. Lange Zeit stand die Null, „obwohl Heimenkirch die bessere Mannschaft war“, wie Eglofs Trainer Florian Kirchmann zugab. Heimenkirch hätte anhand der Chancen in Hälfte eins in Führung gehen können, traf aber nur den Pfosten. Groß war die Freude, als Tobias Kempter in der 76. Minute die Eglofser Führung gelang. Als in der dritten Minute der Nachspielzeit Tobias Schuwerk einen Freistoß zum 1:1 in die Maschen setzte, schien die Punkteteilung perfekt. Eine Minute später verwandelte Tobias Kempter aber die Sensation perfekt. „Der Sieg war nicht unverdient, wenn auch glücklich“, freute sich Kirchmann.

Die Punkte teilten sich der SV Mochenwangen und der SV Fronhofen. Maximilian Gindele brachte Mochenwangen mit 1:0 (51.) in Führung. Lasse Trenkmann drehte die Partie zehn Minuten später mit einem Doppelpack. Fronhofen hatte die Partie danach im Griff, musste allerdings zwei Minuten vor dem Ende noch das 2:2 (Eigentor Lukas Heinz) hinnehmen. Kurz zuvor sah Mochenwangens Kapitän Patrik Noack die Rote Karte wegen Beleidigung. „Um einen Vorsprung über die Zeit zu bringen, sind wir noch zu grün“, ärgerte sich Fronhofens Trainer Gerhard Schmitz. SVM-Trainer Patrick Hehn meinte: „Wir müssen froh sein, dass wir noch einen Punkt gerettet haben.“

Eine Halbzeit reichte dem SC Unterzeil-Reichenhofen, um die SG Argental vom Platz zu fegen. Mit 0:5 schlich die Mannschaft von SG-Trainer Peter Riedlinger in die Kabine. „Das war kollektives Versagen“, schimpfte Riedlinger. Der Frust der SGA entlud sich fünf Minuten nach der Pause, als sich Matthias Joos zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ und dafür die Rote Karte sah. „Wir wollten die zweite Hälfte wenigstens mit Anstand zu Ende spielen“, sagte Riedlinger, was mit dem Ehrentreffer durch Manuel Sauter auch gelang. Für den 6:1-Endstand sorgte Chris Widler. „Die Richtung stimmt momentan“, freute sich SC-Trainer Daniel Barth. Auch der Unterzeiler Tim Dreher sah noch die Rote Karte.

Mit einer 1:5-Niederlage beim TSV Eschach musste der FC Lindenberg die Heimreise antreten. Zwei Tore von Florian Locher und eines von Michael Fässler brachten den TSV mit 3:0 in Front. Zwei Minuten vor dem Seitenwechsel schaffte Leonor Karaxha zwar das 1:3, doch mit einem Doppelpack in den Schlussminuten zum 5:1-Endstand machte Patrick Kapellen den Sack zu.

„Wir haben zu wenig für’s Spiel getan“, sagte Rolf Weiland, Trainer des VfL Brochenzell, nach der 1:3-Niederlage beim SV Seibranz. Jonas Schöllhorn brachte Seibranz nach sechs Minuten in Führung, Maximilian Konrad glich sieben Minuten später aus. Danach scheiterte Jörg Baumann an der Latte (41.), Alexander Pfister verfehlte nach einem Eckball am langen Pfosten das Tor knapp (45.). Das rächte sich mit einem Seibranzer Doppelschlag Nach der Pause schoss Julian Hafner den SVS erneut in Führung (59.). Für den 3:1-Endstand (63.) sorgte Johannes Geilinger per Freistoß.

Der SV Maierhöfen-Grünenbach hat das Sechs-Punkte-Spiel um den Abstiegsrelegationsplatz gegen den TSV Meckenbeuren mit 1:2 verloren. Meckenbeuren eroberte im direkten Duell den Nichtabstiegsplatz zurück. Nikolas Bochno brachte den TSV in Führung (13.), Tobias Prinz glich eine Minute vor der Pause aus. Als Manuel Müller Mitte der zweiten Hälfte die erneute Führung für Meckenbeuren gelang, hatte der SV Maierhöfen keine Antworten mehr.

Eine 2:5-Pleite musste der Tabellenletzte FC Isny gegen den SV Kressbronn hinnehmen. „Wenn wir die nächste Partie so spielen wie die erste Halbzeit, steigen wir ab“, so das Fazit von Isnys Trainer Simon Stiller. Wiesener, Eibler und zweimal Siegel schossen eine 4:0-Führung für Kressbronn raus. Der 1:4-Anschlusstreffer durch Adrian Bodenmüller war nicht mehr als Ergebniskosmetik. Auch das 2:4 durch David Berg per Strafstoß brachte keine Besserung, denn Luka Föger machte mit dem 5:2 für Kressbronn alles klar.