Heimenkirch sichert sich die Aufstiegsrelegation

Mit einem 2:1-Sieg gegen den SV Fronhofen am 32. Spieltag der Fußball-Bezirksliga ist dem TSV Heimenkirch die Vizemeisterschaft und die Aufstiegsrelegation zur Landesliga nicht mehr zu nehmen. Unterdessen spitzt sich der Abstiegskampf zu. Acht Mannschaften schweben weiterhin in akuter Abstiegsgefahr.

Nach dem 2:1-Sieg gegen den SV Fronhofen hat der TSV Heimenkirch die Vizemeisterschaft gefeiert. „Unser Ziel war, die Liga nach dem Abstieg gut anzunehmen“, sagte TSV-Trainer Benjamin Limberger. Theoretisch bestünde sogar noch die Chance, den Spitzenreiter Weingarten abzufangen (fünf Punkte Vorsprung, ein Spiel weniger). „Die Meisterschaft ist vergeben, so realistisch muss man sein“, sagt daher Limberger. Heimenkirch ließ gegen Fronhofen keinen Zweifel aufkommen, in Sachen Vizemeister Fakten zu schaffen. Es gab zwei schnelle Tore von Tobias Schuwerk (15.) und Nino Hartinger (19.). „Danach haben wir es verpasst, die Führung auszubauen“, sagte Limberger. Fünf Minuten vor Abpfiff traf Simon Metzler mit einen Freistoß noch zum 1:2.

Beim SV Beuren ist die Luft raus. Die Mannschaft von Patrick Mayer unterlag zu Hause dem SV Kressbronn mit 2:3. Mit einem Schuss in den Winkel brachte Luka Föger Kressbronn in Führung (3.). Sechs Minuten später schaffte Chris Karrer den Ausgleich. Acht Minuten vor der Pause hämmerte Elias Wiesener den Ball aus gut 25 Metern unter die Latte zur Kressbronner Führung. Wiesener stellte in der zweiten Hälfte per Freistoß auf 3:1, ehe ein Strafstoß von Karrer den Endstand markierte.

Wer mit dem FC Isny den Gang in die Kreisliga A antreten muss, ist weiter offen. Nach dem 4:1-Sieg des TSV Meckenbeuren gegen den FC Lindenberg tauschten die beiden Kontrahenten die Plätze. Lindenberg liegt auf dem Relegationsplatz, Meckenbeuren auf Platz elf. Eine Halbzeit lang gestaltete der FC durch ein Tor von Leonor Karaxha (39.) die Partie offen. In Hälfte zwei drehte der TSV auf. Kai Zoyke per Strafstoß (53.) sowie Julian Jehle (68.), Nikolas Bochno (71.) und Patrice Roth (83.) schraubten das Ergebnis auf 4:1 hoch. 4:2 besiegte der SC Unterzeil-Reichenhofen den FC Isny. Nach der 1:0-Führung durch Chris Widler drehte Isny vor der Pause die Partie durch Tore von Egzon Kabashi (39.) und Said Tarhan (45.). Ein Doppelpack von Widler (65., 67.) brachte den SC aber auf die Siegerstraße. Auch der SV Eglofs wahrte seine Chance mit einem 4:3-Sieg gegen den TSV Eschach. Patrick Kapellen brachte den TSV mit 1:0 (13.) in Führung. Fabian Meroth (22.) Leon Reichard (25.) drehten die Partie zugunsten des SV. Nach der Pause bescherten Yannick Brossmann (59.) und Marcel Heinrich (70.) dem TSV die erneute Führung. Stefan Reutlinger (74.) und Christian Hatzelmann (81.) machten aus dem Rückstand aber noch einen 4:3-Sieg.

Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt hätte der SV Maierhöfen-Grünenbach gegen den SV Seibranz machen können. Nach einem Treffer von Sebastian Odemer in der zwölften Minute sah es lange nach einem Sieg für Maierhöfen aus. Am Ende stand aber nur ein mageres 1:1, weil Dominic Wagner in der 93. Minute nach einem Freistoß den Ball per Kopf ins eigene Tor beförderte. „Wir hatten das Spiel eigentlich im Griff“, haderte Trainer Forian Meffert. „Wir haben es aber versäumt, den zweiten Treffer nachzulegen.“

Das Derby SG Argental gegen VfL Brochenzell endete 2:2. Beide Teams hatten die Möglichkeit, das Spiel auf die Siegerstraße zu lenken. „Nach einer schlechten ersten Hälfte müssen wir aber mit dem Punkt leben“, meinte SG-Trainer Peter Riedlinger. Manuel Burkhart brachte den VfL in Führung (11.). „Wir hätten danach die Führung ausbauen müssen“, sagte VfL-Trainer Rolf Weiland. „Stattdessen bekommen wir mit dem Halbzeitpfiff den Ausgleich.“ Daniele Zamarco traf zum 1:1. Zamarco brachte die SG in der 49. Minute mit einem Strafstoß auch mit 2:1 in Front. „Der Elfer war für mich keiner“, meinte Weiland. Argental war am Drücker, doch Claudio Hirscher zeigte sich mit dem 2:2 als Spielverderber.

Auch gegen den SV Mochenwangen brachte der SV Baindt trotz einer 2:0-Führung keinen Sieg zustande. Yannick Spohn brachte Baindt in Führung (7.), die Jonathan Dischl wenig später auf 2:0 ausbaute (14.). Mochenwangen kam nach 30 Minuten besser ins Spiel, was Ergün Kale zum 1:2 nutzte. Der Baindter Sieg zeichnete sich ab, doch Maximilian Gindele gelang zwei Minuten vor dem Ende doch noch das 2:2.