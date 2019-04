Heimenkirch gewinnt Topspiel

Es könnte die Vorentscheidung im Kampf um den Relegationsplatz in der Fußball-Bezirksliga gewesen sein. Der TSV Heimenkirch besiegte den SV Beuren verdient mit 2:0 und eroberte dadurch Rang zwei. Im Abstiegskampf holten der VfL Brochenzell und der TSV Meckenbeuren wichtige Siege.

Ein so klares Lob für den Gegner, wie es SV Beuren-Trainer Patrick Mayer für den Gegner vom TSV Heimenkirch übrighatte, ist selten: „Es war ein hochverdienter Sieg. Sie waren spielerisch klar besser, haben uns fußballerisch komplett dominiert.“ Das sah Heimenkirchs Coach Daniel Feistle ähnlich: „Es war eine super Leistung von uns. Beuren hat einen starken Sturm, aber wir haben fast nichts zugelassen.“ Dennoch dauerte es seine Zeit, bis der TSV aus dieser Überlegenheit auch Kapital schlagen konnte. Es brauchte einen Foulelfmeter, den Nino Hartinger nach gut einer Stunde zur Führung verwandelte. Den Endstand erzielte Stefan Bergsteiner in der Schlussminute. „Uns hat heute der Mut gefehlt“, meinte Mayer. „Wir haben zu viele lange Bälle geschlagen, hatten zu wenig Kontrolle. Das reicht dann eben nicht.“ Wieder stimmte Feistle ihm zu: „Beuren hatte wahrscheinlich zu viel Respekt. Wir haben es zum Glück geschafft, den abzulegen.“ Der SVB verlor den Relegationsplatz an Heimenkirch, liegt nun einen Punkt hinter dem TSV. Allerdings hat Beuren auch ein Spiel mehr absolviert. „Wir haben jetzt die beiden Topspiele verdient verloren. Jetzt müssen wir erstmal wieder Sicherheit kriegen und Fahrt aufnehmen. Dann können wir auch wieder auf die Tabelle schauen.“ Trotz der jüngsten Rückschläge im Duell um den Relegationsplatz ist Mayer sich sicher: „Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.“

Keine Blöße gab sich Tabellenführer SV Weingarten gegen den SC Unterzeil-Reichenhofen. Trotz frühem Rückstand und zwischenzeitlichem Ausgleich gewann der SVW mit 5:2.

Drei ganz wichtige Punkte holte sich der VfL Brochenzell im Heimspiel gegen den SV Baindt. „Das war sehr souverän heute“, kommentierte Trainer Rolf Weiland den 3:0-Sieg seiner Mannschaft. „Hinten nichts zugelassen, nach vorne viele Chancen erspielt. Der Sieg war auch in der Höhe verdient.“ Maximilian Konrad besorgte nach einer halben Stunde den Führungstreffer. Im zweiten Durchgang erhöhte Claudio Hirscher per Flugkopfball, bevor Pascal Fahr in der Schlussphase den Siegtreffer erzielte. Damit steht Brochenzell nun bei 32 Punkten und auf Rang Neun. In Sicherheit sieht Weiland seine Mannschaft aber noch nicht: „Ich glaube kaum, dass 32 Punkte reichen werden. Aber wir spielen eine richtig gute Runde. Wenn wir die Leistung beibehalten, holen wir auch noch die fehlenden Punkte zum Klassenerhalt.“

Ebenfalls überzeugend gewann der TSV Meckenbeuren mit 4:0 bei der SG Argental. Auch der TSV führte zur Pause mit 1:0 und schraubte im zweiten Durchgang das Ergebnis in die Höhe.

Der TSV Eschach zog am Samstag ins Halbfinale des Bezirkspokals ein, bezahlte das aber teuer. In Lucas Böning, Manuel Ruess und Raphael Baumann verletzten sich gleich drei Spieler. Mit einer dementsprechenden Rumpftruppe ging der TSV in die Partie beim FC Isny. Am Ende gewann Eschach in einem schwachen Spiel durch Tore von Patrick Kapellen und Christoph Halder mit 2:1. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Daniel Bixenmann war zu wenig für den FCI.

Durch einen 2:1-Sieg über den SV Kressbronn bleibt der SV Mochenwangen in Lauerstellung auf den Relegationsplatz. Fünf Punkte trennen den Tabellenvierten von Rang zwei. In Kressbronn geriet der SVM schon nach drei Minuten durch ein Tor von Elias Wiesener in Rückstand. Dann kam der große Auftritt von Ergün Kale. Mit einem Doppelpack drehte er das Spiel und sicherte Mochenwangen den Sieg.

Einen Rückstand musste auch der SV Fronhofen gegen den SV Maierhöfen-Grünenbach drehen. Thomas Metzler traf für Fronhofen in der 52. Minute zum 2:1-Endstand.

Keinen Sieger gab es dagegen in einem chaotischen Kellerduell zwischen dem FC Lindenberg und dem SV Eglofs. Erst führten die Gäste, dann ging Lindenberg gleich zwei Mal in Führung, bevor Felix Kempter dem SVE in letzter Minute einen Punkt rettete.