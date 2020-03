Heimatmuseum Weißenau wird wiederbelebt

Das kleine Weißenauer Heimatmuseum im ehemaligen Waschhaus des Klosters beim Torgebäude, aufgebaut von Herbert Mayer, wo die Geschichte des Klosters, des Heiligen Blutes, des Bauernkrieges, der Bleicherei und des Zentrums für Psychiatrie dokumentiert sind, soll wiederbelebt werden.

Seit Jahren war es nicht mehr geöffnet und lag im Dornröschenschlaf. Nun aber, im Jubiläumsjahr 875 Jahre Kloster Weißenau, plant der Kulturkreis Eschach, unterstützt von der katholischen Kirchengemeinde und der Ortschaftsverwaltung, die Wiedereröffnung voraussichtlich für Mitte dieses Jahres.

Ortschaft steuert Beschreibung bei

„Das Heimatmuseum soll neu belebt werden und wir wollen auch wieder regelmäßige Öffnungszeiten anbieten“, betonte Franz Feldmann vom Kulturkreis in einem Pressegespräch. Man habe in dem Kreis zwei junge Leute gewonnen, die sich des Museumsprojektes annehmen. Die Räumlichkeiten sollen hergerichtet werden. Die Ortschaft steuert eine Beschreibung der Weißenauer Klostergebäude bei. Infotafeln werden angebracht.

Die Beteiligten vom Kulturkreis lassen aber keinen Zweifel daran, dass für sie das alles nur eine befristete Zwischenlösung sein kann. Ihr Fernziel ist und bleibt ein Besucherzentrum mit angeschlossenem etwas größerem Museum in anderen, besser geeigneten Räumlichkeiten. Ursprünglich war ja einmal angedacht, dieses Projekt, das schon seit Jahren nicht vorankommt, im südlichen Arkadenbau zu verwirklichen. Dort sind aber inzwischen bereits bezogene Wohnungen eingebaut worden.

Ehemalige Sakristei als Alternativstandort

Als Alternativstandort ist nunmehr die ehemalige Sakristei im Konvent-Gebäude ins Auge gefasst. Aber auch dort ist kein Fortschritt in der Sache erkennbar. Von einer „schwierigen Gemengelage“ ist unter Eingeweihten die Rede. Bis zum Jahresende soll nun aber eine Entscheidung fallen. Bedauert wird unter den gegenwärtigen Umständen der Weggang von Archiv- und Museumsleiter Andreas Schmauder, dem nachgesagt wird, sich sehr für das Projekt eingesetzt zu haben.

Im Stadtarchiv ist bisher kein Nachfolger für Schmauder in Sicht, der sich für Weißenau einsetzen könnte. Schön wäre es, wenn das Vorhaben wenigstens bis Mitte der zwanziger Jahre verwirklicht werden könnte. Dann stehen in Weißenau nämlich schon die nächsten Jubiläen an, 2024 wird 300 Jahre Klosterkirche und 2025 500 Jahre Bauernkrieg, der bekanntlich auch Weißenau erfasst hat, gefeiert. Abt Jakob Murer berichtete darüber in seiner berühmten Bauernkriegschronik, deren Original auf Schloss Zeil archiviert ist. Für Ulrich Höflacher, einen der besten Kenner der Weißenauer Klostergeschichte, handelt es sich dabei um eine der wichtigsten Quellen zur Sozialgeschichte Deutschlands.