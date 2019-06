Nach Kißlegg, Bodnegg, Weingarten, Schlier, Aulendorf und Bergatreute gibt es nun auch für Baindt, Berg, Bad Waldsee und Wilhelmsdorf personalisierte Kfz-Kennzeichenhalterungen. Landrat Harald Sievers stellte die neuen Halterungen gemeinsam mit den Bürgermeisterinnen Sandra Flucht, Wilhelmsdorf, und Simone Rürup, Baindt, sowie den Bürgermeistern Roland Weinschenk, Bad Waldsee, und Helmut Grieb, Berg, der Öffentlichkeit vor.

Die für jede Kommune mit einem selbst festgelegten Textzusatz angefertigten Kennzeichenhalterungen „bieten unseren Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Verbundenheit mit ihrer Heimat auszudrücken“, so die Rathauschefs. Ihre Wahl fiel dabei auf die Zusätze „Wilhelmsdorf: Vielfalt am Ried“, „Viele Grüße und bis Baindt!“, „Bad Waldsee tut gut…“ und „Berg: Immer auf der Höhe!“. Erhältlich sind die Halterungen bei den Bürgerbüros (Kfz-Zulassung) des Landratsamtes in Bad Waldsee, Leutkirch, Ravensburg und Wangen sowie im Rathaus der jeweiligen Städte und Gemeinden. Alle Kfz-Kennzeichen in der Standardgröße 52 auf elf Zentimeter passen in die Halterungen, können bequem eingeklickt und stabil am Fahrzeug befestigt werden.