Heilignachtsänger sind unterwegs

„Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen auf Erden“, werden die Heilignachtsänger Ravensburg an diesem Heiligabend wieder anstimmen können. Die Proben unter Leitung ihres Dirigenten Wolfram Miller und ihres Vorsitzenden Albert Erb finden im Musiksaal der Grundschule Weißenau statt. Neue Sänger sind dazugestoßen, altgediente Sänger sind in den „Ruhestand“ getreten, wie etwa Xaver Wolf, der seinen 100. Geburtstag feiern konnte.

Wie bisher werden die Heilignachtsänger am 4. Adventssonntag, 18. Dezember, um 18.30 Uhr im Foyer des Heilig-Geist-Spitals (Bachstraße) ihre bekannten Weihnachtslieder vortragen. An Heiligabend, 24. Dezember, gibt es einen neuen „Fahrplan“: um 20.20 Uhr am Schussental-Hospiz (ehemals Kinderkrankenhaus), um 21.10 Uhr am Eingang Weststadtfriedhof, um 21.50 Uhr bei Oberbürgermeister Daniel Rapp (Molldiete), um 22.30 Uhr Klosterkirche Sankt Peter und Paul in Weißenau, um 23.25 Uhr Liebfrauenkirche an der Mariensäule, um 24 Uhr traditionell am Blaserturm, Marienplatz. Dann wird es wieder in der vom langjährigen Vorstand Ludwig Lipp gedichteten Weise zu hören sein: „Ihr Türme unserer lieben Stadt, lasst eure Glocken laut erklingen, mag das Geschehen der Heiligen Nacht uns allen Freud und Frieden bringen.“