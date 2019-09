Heilig-Kreuz-Kirche prägt den Sonnenbüchel seit 25 Jahren

Auf der Anhöhe über dem Schussental hatte man ab dem Jahr 1950 dringend nötigen Wohnraum gebaut. „Für die Siedler war es eine Selbstverständlichkeit, in der neu entstehenden Gemeinschaft eine Kirche und einen Kindergarten zu errichten“, bemerkt Norbert Reuse im Jahr 2014. Die Spendenbereitschaft war damals groß. Zur finanziellen Unterstützung gründeten die katholischen Pfarrgemeinden Ravensburgs das „Siedlung- und Wohnungsbauwerk“. 1955 weihte man drei einstöckige Gebäude ein. Zwei davon dienten als Kindergarten, eines als Kirchenraum für 120 Besucher, berichtet Ludwig Unger in einer Festschrift zur Orgelweihe im Jahr 2000. Heute erinnert sich Unger an die Gottesdienste in der sogenannten Baracke: „Wenn der Raum zu voll war, haben wir von draußen mitgefeiert.“

Barbara Maier aus der Gänshalde besuchte als kleines Mädchen den Kindergarten. Die Gottesdienste im m angrenzenden Kirchenraum sind ihr furchtbar eng und stickig in Erinnerung. „Zu den Bewohnern des Sonnenbüchels kamen später auch noch die des Dreiländerrings dazu“, schildert sie die zunehmende Raumnot. Mit dem Kauf eines Grundstücks im Jahr 1977 nahm der Kirchenbau Gestalt an. Doch gab es auch Gegenwind: Einige Gemeindemitglieder befürchteten wohl, dass die Liebfrauenkirche mit der Zeit immer leerer werde und die Gemeinde sich zerstreue. Dekan Robert Mayer, von 1974 bis 1984 Pfarrer in Liebfrauen, hatte kein Interesse an dem Neubau am Sonnenbüchel.

Im Juni 1987 beschloss der Kirchengemeinderat mit 17 Ja- bei zwei Nein-Stimmen, den Bau einer Kirche mit Gemeindezentrum fast einmütig. „Nach nochmaliger ausführlicher Diskussion des Für und Wider“, wie Ludwig Unger in der Festschrift betont. Am 3. Oktober 1993 legte Pfarrer Josef Lorinser den Grundstein. Am ersten Advent 1994 weihte Bischof Walter Kasper das Gemeindezentrum ein und betonte die Notwendigkeit von Kirchen als Orte der Begegnung, der Kraft und Hoffnung. Pfarrer Lorinser versicherte: „Jeder, der kommt, kommt wie zu Angehörigen, egal ob wir ihn mit Namen kennen oder nicht, egal ob er deutsch spricht oder polnisch, evangelisch ist oder katholisch, auf der Suche ist oder fest im Glauben beheimatet.“

Architekt Bert Perli aus Stuttgart hatte fürs Gemeindezentrum Heilig Kreuz die Südwestseite des Geländes als landschaftlich markanten Punkt gewählt. Mit dem aufstrebenden hohen Dach der Kirche wollte er dem Wohngebiet einen bedeutsamen Abschluss geben und den Eingang der Kirche betonen. Im Innenraum hatte Glasmaler Michael Münzer in Zusammenarbeit mit Bildhauer Rudolf Kurz im Zentrum des Chores ein stählernes Kreuz angebracht. Das christliche Zeichen mit der negativ herausgearbeiteten Gestalt Christi sollte nicht nur die beiden Wandscheiben, sondern auch die Kirche zusammenhalten, erklärten die Künstler damals. Anstelle vieler Namen hob Pfarrer Lorinser in seiner Dankesrede bei der Einweihung Kirchenpfleger Bruno Rückgauer hervor: „Er war die Türangel, um die sich die konkrete Verwirklichung des Gemeindezentrums Heilig Kreuz drehte.“ Erst im November 2000 macht eine Orgel den Kirchenbau perfekt. Kantor Udo Rüdinger lobt das klangliche Konzept des Instruments.

Nun wird am Sonntag, 15. September, das 25-jährige Bestehen gefeiert. Den Gottesdienst um 10 Uhr begleiten die Kirchenchöre von Liebfrauen und St. Christina der „Missa Festiva“ des britischen Komponisten Christopher Tambling. Die kleineren Kinder feiern nach einem gemeinsamen Beginn im Kindergarten einen eigenen Gottesdienst. Neben Essen und Trinken wird es ein Quiz zur Geschichte von Heilig Kreuz, einen Spiele-Parcours und ein Figurentheater geben. Für das Mittagessen nach dem Gottesdienst können ab 9.30 Uhr Bons gekauft werden. Für Kaffee und Kuchen (ab 13.30 Uhr) sind Kuchenspenden willkommen. Diese können vor dem Gottesdienst im Gemeindehaus abgegeben werden. Der Erlös des Kuchenverkaufs kommt dem GemeindeprojektsRancho Santa Fe zugute. Um 15 Uhr bildet ein festliches Konzert für zwei Trompeten, Sopran und Orgel in der Heilig-Kreuz-Kirche den Abschluss.