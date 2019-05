Heilig-Duventäster läuft zum Titel Nummer 37

Bei den siebten Berglauf-Europameisterschaften der Masters hat Marie-Luise Heilig-Duventäster von der LG Welfen einmal mehr ihre Dominanz gezeigt. Sie blieb in der W55 ungeschlagen und fügte ihrer beeindruckenden Sammlung von 36 Welt-und Europameistertiteln einen weiteren Titel hinzu. In der W70 ging nach dem WM-Sieg im vergangenen Jahr auch der EM-Titel an Irmgard Olma.

Für die LG Welfen war das in Tschechien aber noch nicht alles: In der Mannschaftswertung siegten Uschi Bergler (W60) und Roland Künstler (M55). Olatz zwei in der W45 ging an Monica Carl. Mit weiteren starken Ergebnissen zeigten Brigitte Hoffmann und Iris Fischer ihre internationale Klasse. Der tschechische Kurort Janske Lazne am Fuße des Schwarzen Berges im östlichen Teil des Riesengebirges war zum zweiten Mal Ausrichter der EM. Für einen Teil der Welfen-Sportler war die 8,6 Kilometer lange Strecke mit einem Höhenunterschied von 650 Metern zumindest im ersten Teil damit bereits bekannt.

Nach den ersten Kilometern mit weniger Steigung, dafür aber anspruchsvollen Trails, ging es auf der zweiten Hälfte mit durchgehend 15 bis 20 Prozent Steigung an die Substanz. Der etwa 500 Meter lange Zieleinlauf war dagegen wieder fast flach. Für den Saisonhöhepunkt trainierten die Läufer der LG Welfen viel: Allein bei Carl und Heilig-Duventäster kamen über 30 Pfänder-Trainingseinheiten sowie Vertical- und Berglaufwettkämpfe zusammen – und mehr als 25 000 Höhenmeter.

Neuauflage des WM-Rennens

In der W55 kam es zur Neuauflage der WM 2018 in Slowenien. „Ich wusste, dass ich gegen die ehemalige vierfache Weltcupsiegerin Izabela Zatorska aus Polen und der starken Spanierin Cristina Aguada nicht die geringste Schwäche zeigen durfte, wenn ich den Titel nach Deutschland holen wollte“, sagte Heilig-Duventäster nach dem Rennen erleichtert. In 55:35 Minuten verwies die Bergerin die Polin um 32 Sekunden auf Platz zwei, der Abstand zu Aguada betrug schon 1:09 Minuten.

Die stärkste Gegnerin von Olma in der W70 kam in Karin Risch aus den eigenen Reihen. „In den vergangenen Jahren konnte ich Risch erst einmal schlagen“, freute sich die Friedrichshafenerin nach ihrem EM-Triumph. „Die steilen Abschnitte kamen mir sehr entgegen.“ Olma erreichte das Ziel nach 1:14,37 Stunden, Risch in 1:15,56 Stunden.

Der EM-Titel in der W45 ging in 52:09 Minuten an eine Tschechin. Carl freute sich nach 52:53 Minuten in dem sehr stark besetzten Feld der noch jüngeren Frauen über die Silbermedaille. „Mein erstes Ziel war eine Top-drei-Platzierung, mein zweites, dass ich die Italienerin Marta Santamaria, die mich 2013 noch im Zieleinlauf überspurtete, hinter mir lasse.“ Beides klappte. Mit der Berglaufdebütantin Iris Fischer von der LG Welfen (Zwölfte im Einzel, 1:11,24 Stunden) gewann Carl in der W45-Mannschaftswertung noch die Bronzemedaille.

Uschi Bergler lief in der W60 in 1:01,04 Stunden ebenfalls zur Bronzemedaille und sicherte sich mit Christine Sachs von der LG Mettenheim und Carmen Fuhrmann vom Team Klinikum Nürnberg den Europameistertitel mit der Mannschaft. „Besser hätte es für mich nicht laufen können“, freute sich Hoffmann. An der nötigen Kraft fehlte es nach einem längeren Infekt Brigitte Hoffmann. Sie wurde in der W60 in 1:07,59 Stunden Siebte. Ebenfalls Siebter wurde der 56-jährige Roland Künstler in der M55 in einem der größten Teilnehmerfelder in 51:33 Minuten. Mit Jürgen Scherg (Ultra Brakel) und Jürgen Keller (LG Filstal) ließ Künstler die favorisierten Tschechen und Polen hinter sich und wurde Mannschafts-Europameister.