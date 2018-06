Heilig-Duventäster bleibt eine Klasse für sich

Bei den 18. Berglauf-Weltmeisterschaften der Masters in Zelezniki/Slowenien hat das fünfköpfige Frauenteam der LG Welfen in den Altersklassen 55-70 Jahre mit sprichwörtlich traumhaften Ergebnissen brilliert.

Marie-Luise Heilig-Duventäster wurde in ihrer Klasse W55 zum dritten Mal hintereinander Doppelweltmeisterin (Einzel und Mannschaft) und freute sich in einem hart umkämpften Rennen über ihre Weltmeistertitel Nummer 25 und 26. Für die Läuferin der LG Welfen war es die zehnte Teilnahme, neunmal war sie die Schnellste am Berg. Über die Hälfte der Titel gewann Heilig-Duventäster auf den flachen Strecken 1500 Meter bis 5000 Meter, in der Halle, beim Cross und bei Straßenläufen. „Um diesen Sieg musste ich deutlich mehr kämpfen als um alle anderen, es war extrem hart“, sagte Heilig-Duventäster nach dem Wettkampf. In der Besetzung Heilig-Duventäster, Flexeder und Fuhrmann holte auch das Team der LG Gold.

Irmgard Olma aus Friedrichshafen feierte ihren bislang größten Erfolg. Obwohl diese Saison lange von einer Verletzung geplagt, triumphierte sie bei ihrer 13. Teilnahme und im ersten Jahr der neuen Altersklasse W70 mit Einzelgold. „Ich kann gar nicht glauben, dass ich gewonnen habe, da fehlen mir fast die Worte“, freute sie sich.

Mannschaftsgold gab es für die Routiniers der W60 Uschi Bergler, die im Einzel Dritte wurde, und Brigitte Hoffmann, im Einzel Sechste. „Ich hatte richtig viel Kraft, es lief bis zum Schluss rund“, sagte Bergler, für die Platrz drei im Einzel unerwartet kam.

Bärbel Paul, die wie Bergler und Olma in dieser Saison die Altersklasse wechselte (W65), freute sich über einen vierten Platz. „Besser hätte es nicht laufen können, erst zum zweiten Mal bin ich auf Platz vier gelaufen, die Strecke war anspruchsvoll, aber sehr schön“, so Bärbel Paul.

Anspruchsvolle Strecke

Die Gastgeber aus Slowenien präsentierten den Bergläufern aus aller Welt eine Strecke, die es in sich hatte. Der Ratitovec, 1667 Meter hoch gelegen, gehört zu einem Gebirgszug in den Julischen Alpen. 7,5 Kilometer, knappe 900 Höhenmeter, ein äußerst schwer zu laufender Untergrund und ein langer, felsiger Schlussanstieg mit Kletterseilen waren, wie die LG mitteilt, die Anforderungen bei der top organisierten Veranstaltung. Für die Welfen haben sich die vielen und harten Trainingseinheiten am Pfänder, dem Hochgrat und im Bregenzerwald ausbezahlt. Insgesamt 17 Läuferinnen aus allen Altersklassen erreichten das Ziel am Gipfel Gladki unter einer Stunde.

Nicht so sehr anfreunden mit der Strecke konnte sich Brigitte Hoffmann. Trotzdem war sie, erst kurz nach den Straßenlaufmeisterschaften mit Platz sechs in 1:11:56 Stunden mehr als zufrieden und durfte mit Vereinskollegin Uschi Bergler und Christine Sachs Mannschaftsgold in der W60 mit nach Hause nehmen.