Heike Engelhardt wird Mitglied im Gesundheitsausschuss und im Ausschuss für Menschenrechte

Die Ravensburger Bundestagsabgeordnete Heike Engelhardt wird ordentliches Mitglied in den Ausschüssen des Deutschen Bundestags für Gesundheit sowie für Menschenrechte. Dem Innenausschuss wird Engelhardt in der kommenden Legislaturperiode als stellvertretendes Mitglied angehören.

„Ich freue mich sehr, dass ich mich zukünftig im Gesundheitsausschuss und im Ausschuss für Menschenrechte als ordentliches Mitglied einbringen kann", sagt Heike Engelhardt in einer Pressemeldung. Im Bereich der Gesundheitspolitik sei jetzt zentral, die Pandemie effektiv zu bekämpfen und Corona zurückzudrängen. Weiter möchte Engelhardt sich dafür einsetzten, dass die Situation in der Psychiatrie bei der Versorgung suchtkranker Straftäter reformiert wird, heißt es in der Mitteilung weiter. Darüber hinaus möchte sich die Ravensburger Bundestagsabgeordnete für flächendeckende und gute Gesundheitsversorgung auch im ländlichen Raum einsetzten.

Im Ausschuss für Menschenrechte erwartet Engelhardt ein vielfältiges Aufgabengebiet. „Als Redakteurin weiß ich um die Pressefreiheit als hohes demokratisches Gut", so die Ravensburger Bundestagsabgeordnete. Weiter gehe es um Gesundheit als Menschenrecht, die Rechte von Frauen und Mädchen oder der Schutz von Sklaverei und Folter.