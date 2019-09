Heißes Wasser löst Feueralarm aus

Ein Wasserrohrbruch ist die Ursache für einen Feuerwehreinsatz am Montagvormittag in der Marktstraße in Ravensburg gewesen. Wie die Polizei auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilt, hat das freigesetzte heiße Wasser den Feuermelder eines Nebengeäudes des Musums Humpisquartier ausgelöst. Wegen des Alarms wurde auch der dortige Vortrag von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger unterbrochen und der Saal im Museum geräumt.